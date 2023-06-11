Молоде ведмежа залізло в Toyota RAV4 і хазяйнувало всередині на кілька годин. Тепер машину чекають на аукціоні Copart.

Зустрічі автомобілів з дикими тваринами рідко закінчуються добре, але випадок має щасливий кінець хоча б тому, що люди не постраждали. На жаль, цього не можна сказати про салон Toyota RAV4 третього покоління, в якому на кілька годин оселився молодий чорний ведмідь. І зовсім не для того, щоб поспати.

До речі ведмідь не вперше зайшов в автомобіль

Випадок стався в сільській місцевості Вірджинії (США) 6 червня. Власник автомобіля прийшов до своєї машини близько 10:00 ранку та помітив, що подушки безпеки спрацювали, а лобове скло тріснуло. Тоді він помітив ведмедя в салоні, який кинувся до вікна. Так, це був наче момент з фільму жахів.

Коли він оговтався від шоу, власник машини зателефонував до служби спасіння, і офіцер поліції з охорони природи спробував допомогти. Він прив'язав мотузку до дверної ручки, щоб її можна було відчинити з іншого автомобіля. Через кілька хвилин ведмідь вистрибнув і побіг геть. Точно невідомо, як довго тварина перебувала всередині; але кажуть, що він зайшов вночі.

На фотографіях видно, що RAV4 практично випотрошений зсередини. Приладова панель розірвана, оббивка сидінь зірвана, сидіння пошматовані, і все це на додаток до розбитого лобового скла і спрацьованих подушок безпеки. Імовірно, ведмідь перебував там досить довго і дуже хотів вибратися звідти.

В результаті автомобіль був списаний страховою компанією як повна втрата та направлений на аукціон Copart чи IAAI. Чекаємо його в Україні )))

Спілкування з ведмедями

Що робити, щоб подібного сталося, якщо ви залишаєте машину біля лісу? Найкращий захист - не пускати ведмедів всередину, тобто завжди замикати двері. Вони досить розумні, щоб відчинити дверні ручки, і якщо всередині є смачна їжа, ведмеді можуть відчути її запах. Не тримайте їжу в машині, якщо ви відпочиваєте в кемпінгу.

Якщо ведмідь вже на місці, найкраще спочатку зв'язатися з владою. Якщо існує безпосередня загроза, не тікайте. Не можна голосно кричати, розмахувати руками, робити все, щоб здаватися великим і страшним. Це на них не діє. Зважайте, що влітку ведмеді стануть надзвичайно активними.