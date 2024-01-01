Почему автомобили называют LCV, SUV, MPV и прочее

Европейские и американские стандарты классификации автомобилей распределяют их по назначению и сертифицируют в зависимости от условий эксплуатации. Распределение идет по колесной базе, полезным объемом кабины и по типу кузова.

Европейцы пользуются буквенными обозначениями сегментов, а американцы более свободными аббревиатурами, рассказывает розповідає Автосвит.

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Внедорожники, фургоны и коммерческий транспорт

SUV – Sport Utility Vehicles, так называют автомобили повышенной проходимости. К ним относят внедорожники и кроссоверы, которые имеют определенные возможности для преодоления бездорожья. SUV разделяют на несколько подклассов по аналогии с легковыми автомобилями.

Compact SUV – это машины, по размерам салона сравнимы с моделями сегмента СС: Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q3 и др.

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Mid-size SUV – по размерам салона приближаются к LC – Larger Cars. Это Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5 и тому подобное.

Full-size SUV – это большие внедорожники вроде Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser и др. До 1980-х годов за основу этой классификации брали параметр длины колесной базы, сейчас от этого отказались.

MPV – Multi Purpose Vehicles (многоцелевое транспортное средство). В европейской системе это класс M: минивэны, пассажирские фургоны и другие машины с большим универсальным кузовом. Они строятся на платформах легковых машин и имеют легковую компоновку, двигатели, подвеска и трансмиссия тоже заимствуются от легкового донора.

LCV – Light Commercial Vehicle (легкие коммерческие автомобили). Они строятся на легковых платформах с использованием силовых агрегатов и трансмиссий от компактных автомобилей. Ключевое отличие от минивэнов – наличие грузовой платформы или кузова за пассажирской кабиной. В класс LCV входят пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики полной массой не более 3,5 т.

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Легковые автомобили

MC – Mini Cars – это малолитражные машины с объемом салона до 2,4 куб. м, вроде Smart, соответствующие европейскому классу A.

SC – Small Cars или subcompact cars, с объемом салона 2,4-2,83 куб. м, это машины, попадающие в европейский класс B. Например, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Renault Logan и тому подобное.

СС – Compact Cars – этот класс легковых автомобилей с объемом салона 2,84-3,11 куб. м соответствует самому массовому в мире сегменте, в Европе обозначается буквой C. Законодателем мод является Volkswagen Golf. К этому классу также относят Ford Focus, Hyundai i30 и другие модели.

LC – Larger Cars, или mid-size cars, с объемом салона 3,12-3,25 куб. м. К такому европейскому среднему классу относят большие семейные седаны и универсалы: Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-класса, Ford Mondeo, BMW 3-й серии. В европейской системе они обозначаются буквой D.

EC – Executive Cars или standard size cars, с кабиной 3,26-3,4 куб. м. У нас такие машины европейского класса E называют бизнес-классом. К этому сегменту относятся Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 6-й серии, а также Audi A6.

FSC – Luxury Cars или full-size cars, с салоном 3,5 и более куб. м, в США такие машины называют полноразмерными седанами. К ним относятся лимузины и их удлиненные версии: Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, а также Audi A8, Cadillac CT6 и другие аналогичные машины.