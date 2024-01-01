Чому автомобілі називають LCV, SUV, MPV тощо

Європейські та американські стандарти класифікації автомобілів розподіляють їх за призначенням та сертифікують залежно від умов експлуатації. Розподіл йде за колісною базою, корисним об’ємом кабіни та за типом кузова. Європейці користуються літерними позначеннями сегментів, а американці – більш вільними абревіатурами, розповідає Автосвіт.

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Позашляховики, фургони та комерційний транспорт

SUV – Sport Utility Vehicles, так називають автомобілі підвищеної прохідності. До них відносять позашляховики та кросовери, які мають певні можливості для подолання бездоріжжя. SUV поділяють на кілька підкласів за аналогією з легковими автомобілями.

Compact SUV – це машини, за розмірами салону порівняні з моделями сегмента СС: Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q3 тощо.

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Mid-size SUV – за розмірами салону наближаються до LC – Larger Cars. Це Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5 тощо.

Full-size SUV – це великі позашляховики на кшталт Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser та ін. До 1980-х років за основу цієї класифікації брали параметр довжини колісної бази, зараз від цього відмовилися.

MPV – Multi Purpose Vehicles (багатоцільовий транспортний засіб). У європейській системі це клас M: мінівени, пасажирські фургони та інші машини з великим універсальним кузовом. Вони будуються на платформах легкових машин і мають легкове компонування, двигуни, підвіска та трансмісія теж запозичуються від легкового донора.

LCV – Light Commercial Vehicle (легкі комерційні автомобілі). Вони будуються на легкових платформах з використанням силових агрегатів та трансмісій від компактних автомобілів. Ключова відмінність від мінівенів – наявність вантажної платформи чи кузова за пасажирською кабіною. До класу LCV входять пікапи, малотоннажні фургони та вантажівки повною масою не більше 3,5 т.

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Легкові автомобілі

MC – Mini Cars – це малолітражні машини з об’ємом салону до 2,4 куб. м, на кшталт Smart, відповідні європейському класу A.

SC – Small Cars або subcompact cars, з об’ємом салону 2,4-2,83 куб. м, це машини, що потрапляють до європейського класу B. Наприклад, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Renault Logan тощо.

СС – Compact Cars – цей клас легкових автомобілів з об’ємом салону 2,84-3,11 куб. м відповідає наймасовішому у світі сегменті, в Європі позначається літерою C. Законодавцем мод є Volkswagen Golf. До цього класу також відносять Ford Focus, Hyundai i30 та інші моделі.

LC – Larger Cars, або mid-size cars, з об’ємом салону 3,12-3,25 куб. м. До такого європейського середнього класу відносять великі сімейні седани та універсали: Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-класу, Ford Mondeo, BMW 3-ї серії. У європейській системі вони позначаються літерою D.

EC – Executive Cars або standard size cars, з кабіною 3,26-3,4 куб. м. У нас такі машини європейського класу E називають бізнес-класом. До цього сегменту відносяться Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класу, BMW 6-ї серії, а також Audi A6.

FSC – Luxury Cars або full-size cars, з салоном 3,5 і більше куб. м, у США такі машини називають повнорозмірними седанами. До них відносяться лімузини та їх подовжені версії: Mercedes-Benz S-класу, BMW 7-ї серії, а також Audi A8, Cadillac CT6 та інші аналогічні машини.