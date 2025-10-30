Что означает код "02" в водительском удостоверении

В Украине водители, имеющие нарушения слуха, могут быть допущены к управлению транспортными средствами только при условии использования слухового аппарата или другого устройства для компенсации потери слуха. Такое ограничение обозначается в удостоверении водителя специальным кодом "02".

Что означает код "02"

В соответствии с Приложением 1 к положению о порядке выдачи удостоверений водителя (постановление Кабинета Министров №340 от 8 мая 1993 года), код "02" указывает, что лицо имеет право управлять авто только со слуховым аппаратом. Это не рекомендация, а обязательное условие безопасного допуска к дорожному движению. Нарушение этого ограничения может расцениваться как управление транспортным средством без соблюдения определенных медицинских требований.

Как отображается в удостоверении

Отметка "02" вносится в графу "12. Ограничения" или "Особые отметки" в удостоверении водителя. Ее указывают на основании медицинской справки, где подтверждена потребность в слуховом аппарате. Такую отметку могут внести:

при первичном получении удостоверения;

при открытии новой категории;

после лишения права на управление;

во время прохождения обучения в автошколе.

Во время военного положения медицинская справка не является обязательной для обмена действующего удостоверения без сдачи экзаменов, однако требование о слуховом аппарате остается в силе.

Почему это важно

Наличие слуха является критическим для безопасности дорожного движения. Водитель должен реагировать на сирены экстренных служб, сигналы других авто или предупреждения об опасности. Потеря слуха без компенсации техническим средством снижает способность оценивать дорожную ситуацию и может привести к ДТП.

Как отмечают специалисты, код "02" - это не формальность, а техническое требование, что непосредственно влияет на уровень безопасности.

Что делать, если слух улучшился

Водитель, который больше не нуждается в слуховом аппарате, может пройти повторный медосмотр. Если врачи подтвердят отсутствие необходимости в устройстве, выдается новая справка. На ее основании водитель может обменять удостоверение без кода "02" в сервисном центре МВД. До момента обновления документа предыдущее требование остается в силе.