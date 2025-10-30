Що означає код "02" у посвідченні водія

В Україні водії, які мають порушення слуху, можуть бути допущені до керування транспортними засобами лише за умови використання слухового апарата або іншого пристрою для компенсації втрати слуху. Таке обмеження позначається у посвідченні водія спеціальним кодом "02".

Що означає код "02"

Відповідно до Додатка 1 до положення про порядок видачі посвідчень водія (постанова Кабінету Міністрів №340 від 8 травня 1993 року), код "02" вказує, що особа має право керувати авто лише зі слуховим апаратом. Це не рекомендація, а обов’язкова умова безпечного допуску до дорожнього руху. Порушення цього обмеження може розцінюватися як керування транспортним засобом без дотримання визначених медичних вимог.

Як відображається у посвідченні

Позначка "02" вноситься до графи "12. Обмеження" або "Особливі відмітки" у посвідченні водія. Її вказують на підставі медичної довідки, де підтверджено потребу у слуховому апараті. Таку відмітку можуть внести:

при первинному отриманні посвідчення;

при відкритті нової категорії;

після позбавлення права на керування;

під час проходження навчання в автошколі.

Під час воєнного стану медична довідка не є обов’язковою для обміну чинного посвідчення без складання іспитів, однак вимога щодо слухового апарата залишається чинною.

Чому це важливо

Наявність слуху є критичною для безпеки дорожнього руху. Водій має реагувати на сирени екстрених служб, сигнали інших авто чи попередження про небезпеку. Втрата слуху без компенсації технічним засобом знижує здатність оцінювати дорожню ситуацію та може призвести до ДТП.

Як зазначають фахівці, код "02" — це не формальність, а технічна вимога, що безпосередньо впливає на рівень безпеки.

Що робити, якщо слух покращився

Водій, який більше не потребує слухового апарата, може пройти повторний медогляд. Якщо лікарі підтвердять відсутність необхідності у пристрої, видається нова довідка. На її підставі водій може обміняти посвідчення без коду "02" у сервісному центрі МВС. До моменту оновлення документа попередня вимога залишається чинною.