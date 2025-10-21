Позначка 64.70 у посвідченні водія: що вона означає

На перший погляд, цей код може здаватися технічним, але насправді він безпосередньо стосується правил українських правил дорожнього руху та місцевого законодавства. Про значення відмітки новачка розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Що означає позначка 64.70

Відмітка “64.70” складається з двох частин, кожна з яких має певне нормативне значення:

“64” — код, що згідно з додатком до постанови Кабміну № 340 від 8 травня 1993 року, вказує на обмеження максимальної швидкості для водія.

“70” — уточнює конкретну межу: максимально допустиму швидкість 70 км/год для водіїв зі стажем до двох років.

Таким чином, позначка 64.70 фіксує в посвідченні водія-початківця дію норми пункту 12.4 Правил дорожнього руху, яка зобов’язує новачків не перевищувати швидкість 70 км/год.

Чому ця відмітка ставиться

Її основна мета нагадати водієві та поліції про особливий статус водія початківця. Код 64.70 також робить схожими українські посвідчення на європейські, де подібні позначки давно є розповсюдженою практикою.

Завдяки цьому правоохоронці одразу бачать, що водій має менше двох років стажу і можуть виписати йому більш суворий штраф у разі перевищення встановленої швидкості.

Штрафи за перевищення швидкості на території України складають 340 грн за перевищення більш ніж на 20 км/год та 1700 грн за перевищення більш ніж на 50 км/год.

Як з’являється і коли зникає відмітка

Позначка вноситься автоматично при оформленні першого тимчасового посвідчення після успішного складання іспитів у сервісному центрі МВС. Жодних додаткових заяв або документів від громадянина не потрібно.

Водій зобов’язаний дотримуватися обмеження швидкості до 70 км/год.

Після двох років стажу обмеження втрачає актуальність, але позначка залишається у документі. нагадаємо, що протерміновані 2-річні посвідчення водія лишаються чинними до закінчення “воєнного стану”. Щоб її прибрати, потрібно обміняти посвідчення у сервісному центрі МВС. Новий документ буде без коду 64.70, а обмеження — скасоване. Він також буде тимчасовим, але його строк дії – 30 років.