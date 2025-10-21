Отметка 6470 в водительском удостоверении: что она означает

На первый взгляд, этот код может показаться техническим, но на самом деле он непосредственно касается правил украинских правил дорожного движения и местного законодательства. О значении отметки новичка рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Что означает отметка 64.70

Отметка “64.70” состоит из двух частей, каждая из которых имеет определенное нормативное значение:

“64” - код, что согласно приложению к постановлению Кабмина № 340 от 8 мая 1993 года, указывает на ограничение максимальной скорости для водителя.

“70” - уточняет конкретный предел: максимально допустимую скорость 70 км/ч для водителей со стажем до двух лет.

Таким образом, отметка 64.70 фиксирует в удостоверении начинающего водителя действие нормы пункта 12.4 Правил дорожного движения, которая обязывает новичков не превышать скорость 70 км/ч.

Почему эта отметка ставится

Ее основная цель напомнить водителю и полиции об особом статусе начинающего водителя. Код 64.70 также делает похожими украинские удостоверения на европейские, где подобные отметки давно является распространенной практикой.

Благодаря этому правоохранители сразу видят, что водитель имеет менее двух лет стажа и могут выписать ему более строгий штраф в случае превышения установленной скорости.

Штрафы за превышение скорости на территории Украины составляют 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.

Как появляется и когда исчезает отметка

Отметка вносится автоматически при оформлении первого временного удостоверения после успешной сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Никаких дополнительных заявлений или документов от гражданина не требуется.

Водитель обязан соблюдать ограничение скорости до 70 км/ч.

После двух лет стажа ограничения теряет актуальность, но отметка остается в документе. напомним, что просроченные 2-летние водительские удостоверения остаются в силе до окончания “военного положения”. Чтобы ее убрать, нужно обменять удостоверение в сервисном центре МВД. Новый документ будет без кода 64.70, а ограничение - отменено. Он также будет временным, но его срок действия – 30 лет.