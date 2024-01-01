Что означает "нарушение правил маневрирования": объяснение от полиции

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Нарушение правил маневрирования
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Как информирует патрульная полиция Киевской области, к маневрам относятся: начало движения, перестроение в движении с одной полосы на другую, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части или движение задним ходом.
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Полиция призывает придерживаться следующих правил:
- Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения - убедитесь, что это будет безопасно и не создаст препятствий другим участникам движения.
- Подавайте сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом и разворотом.
- В случае перестроения - дайте дорогу транспортным средствам, движущихся в попутном направлении по той полосе, на которую вы намерены перестроиться.
- Перед поворотом направо и налево заблаговременно займите соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
- Если есть полоса торможения, а вы намерены повернуть на другую дорогу - своевременно перестройтесь на эту полосу и снижайте скорость только на ней.
Не осуществляйте движение транспортных средств задним ходом на:
- автомагистралях,
- дорогах для автомобилей,
- железнодорожных переездах,
- пешеходных переходах,
- перекрестках,
- мостах,
- путепроводах,
- эстакадах,
- в тоннелях и на въездах и выездах из них,
- участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.