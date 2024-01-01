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Что означает "нарушение правил маневрирования": объяснение от полиции

Нарушение правил маневрирования водителями является одной из распространенных причин ДТП с пострадавшими на автодорогах.
Что означает нарушение правил маневрирования - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Нарушение правил маневрирования

Евгений Гудущан
logo24 сентября, 15:20
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Как информирует патрульная полиция Киевской области, к маневрам относятся: начало движения, перестроение в движении с одной полосы на другую, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части или движение задним ходом.

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Полиция призывает придерживаться следующих правил:

  • Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения - убедитесь, что это будет безопасно и не создаст препятствий другим участникам движения.
  • Подавайте сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом и разворотом.
  • В случае перестроения - дайте дорогу транспортным средствам, движущихся в попутном направлении по той полосе, на которую вы намерены перестроиться.
  • Перед поворотом направо и налево заблаговременно займите соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
  • Если есть полоса торможения, а вы намерены повернуть на другую дорогу - своевременно перестройтесь на эту полосу и снижайте скорость только на ней.

Не осуществляйте движение транспортных средств задним ходом на:

  • автомагистралях,
  • дорогах для автомобилей,
  • железнодорожных переездах,
  • пешеходных переходах,
  • перекрестках,
  • мостах,
  • путепроводах,
  • эстакадах,
  • в тоннелях и на въездах и выездах из них,
  • участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.
#Автомобилисту #Советы