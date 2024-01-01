Що означає "порушення правил маневрування": пояснення від поліції

Як інформує патрульна поліція Київської області, до маневрів відносяться: початок руху, перестроювання в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини чи рух заднім ходом.

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Поліція закликає дотримуватись наступних правил:

Перед початком руху, перелаштуванням та будь-якою зміною напрямку руху — переконайтеся, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху.

Подавайте сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху, зупинкою, перелаштуванням, поворотом та розворотом.

У разі перелаштування — дайте дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку ви маєте намір перелаштуватися.

Перед поворотом праворуч та ліворуч завчасно займіть відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Якщо є смуга гальмування, а ви маєте намір повернути на іншу дорогу — своєчасно перелаштуйтеся на цю смугу і знижуйте швидкість тільки на ній.

Не здійснюйте рух транспортних засобів заднім ходом на: