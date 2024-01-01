Кому запрещает проезд знак "кирпич": разъяснение от полиции

Патрульная полиция Киева разъясняет требования дорожных знаков. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал знак "въезд запрещен" и табличка к нему.

Читайте также: Знак с буквой Н кардинально изменил дорожное движение в одной стране: как именно

У правилах дорожного движения есть отдельный пункт, который регламентирует что именно запрещено этим знаком,

3.21 “Въезд запрещен”. Запрещается въезд всех транспортных средств с целью:

предотвращения встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением;

предотвращения выезда транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.8;

организации обособленного въезда и выезда на площадках, используемых для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, автозаправочных станций и т.п;

предотвращения въезда на отдельную полосу движения, при этом знак 3.21 должен применяться вместе с табличкой 7.9 ;

; предотвращения въезда на дороги, что непосредственно простираются в пределах пограничной полосы до государственной границы и не обеспечивают передвижения к установленным пунктам пропуска через государственную границу (кроме сельскохозяйственной техники, других транспортных средств и механизмов, задействованных в производстве в соответствии с законодательством и при наличии соответствующих на то законных оснований сельскохозяйственной деятельности или других работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также транспортных средств Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы, ГМС, ГФС, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Национальной полиции и органов прокуратуры при выполнении оперативных и служебных задач).

Запрещающий знак 3.21 "Въезд запрещен" - запрещает въезд всех транспортных средств с целью предотвращения въезда на отдельную полосу движения. При этом знак 3.21 может применяться вместе с табличкой 7.9 "Полоса движения" (как на фото). Табличка определяет полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков,- до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.