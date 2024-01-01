Кому забороняє проїзд знак з "цеглиною": роз'яснення від поліції

Патрульна поліція Києва роз'яснює вимоги дорожніх знаків. Цього разу у поле зору правоохоронців потрапив знак "в'їзд заборонено" та табличка до нього.

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У правилах дорожнього руху є окремий пункт, який регламентує що саме заборонено цим знаком,

3.21 “В’їзд заборонено”. Забороняється в’їзд усіх транспортних засобів з метою:

запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом;

запобігання виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5.8;

організації відокремленого в’їзду і виїзду на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, автозаправних станцій тощо;

запобігання в’їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен застосовуватися разом з табличкою 7.9 ;

; запобігання в’їзду на дороги, що безпосередньо простягаються у межах прикордонної смуги до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон (крім сільськогосподарської техніки, інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у провадженні відповідно до законодавства і за наявності відповідних на те законних підстав сільськогосподарської діяльності або інших робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також транспортних засобів Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби, ДМС, ДФС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції і органів прокуратури під час виконання оперативних та службових завдань).

Заборонний знак 3.21 "В'їзд заборонено" — забороняє в'їзд усіх транспортних засобів з метою запобігання в’їзду на окрему смугу руху. При цьому знак 3.21 може застосовуватись разом з табличкою 7.9 "Смуга руху" (як на фото). Табличка визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора.

Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть,— до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.