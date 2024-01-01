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Что означает знак "конец всех запретов и ограничений": разъяснение от полиции

На самом деле этот знак не снимает все запреты и ограничения. Его действие распространяется лишь на отмену запрещающих знаков, которые были установлены до него.
Знак "конец всех запретов и ограничений": что он означает - Auto24

Знак 3.42 "конец всех запретов и ограничений"

Евгений Гудущан
logo19 марта, 16:00
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Патрульная полиция Киева продолжает разъяснять ПДД. На этот раз полицейские рассказали о дорожном знаке 3.42 "конец всех запретов и ограничений".

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Знак определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, что введены одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:

  • 3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции запрещено";
  • 3.25 "Обгон запрещен";
  • 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен";
  • 3.29 "Ограничение максимальной скорости";
  • 3.31 "Зона ограничения максимальной скорости";
  • 3.33 "Подача звукового сигнала запрещена";
  • 3.34 "Остановка запрещена";
  • 3.35 "Стоянка запрещена";
  • 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца";
  • 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца";
  • 3.38 "Зона ограниченной стоянки";
  • 3.44 "Движение указанных транспортных средств запрещено";
  • 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Напомним, что зона действия запрещающего знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков - до конца населенного пункта.

#Советы #Автомобилисту