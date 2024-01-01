Что означает знак "конец всех запретов и ограничений": разъяснение от полиции

Патрульная полиция Киева продолжает разъяснять ПДД. На этот раз полицейские рассказали о дорожном знаке 3.42 "конец всех запретов и ограничений".

Читайте также: В полиции объяснили значение знака "разворот запрещен"

Знак определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, что введены одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:

3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции запрещено";

3.25 "Обгон запрещен";

3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен";

3.29 "Ограничение максимальной скорости";

3.31 "Зона ограничения максимальной скорости";

3.33 "Подача звукового сигнала запрещена";

3.34 "Остановка запрещена";

3.35 "Стоянка запрещена";

3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца";

3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца";

3.38 "Зона ограниченной стоянки";

3.44 "Движение указанных транспортных средств запрещено";

3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Напомним, что зона действия запрещающего знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков - до конца населенного пункта.