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Що означає знак "кінець усіх заборон і обмежень": роз’яснення від поліції

Насправді цей знак не знімає усі заборони і обмеження. Його дія поширюється лише на скасування забороняючих знаків, які були встановлені до нього.
Знак "кінець усіх заборон і обмежень": що він означає - Auto24

Знак 3.42 "кінець усіх заборон і обмежень"

Євген Гудущан
logo19 березня, 16:00
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Патрульна поліція Києва продовжує роз’яснювати ПДР. Цього разу поліцейські розповіли про дорожній знак 3.42 "кінець усіх заборон і обмежень".

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Знак визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:

  • 3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції заборонено";
  • 3.25 "Обгін заборонено";
  • 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено";
  • 3.29 "Обмеження максимальної швидкості";
  • 3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості";
  • 3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено";
  • 3.34 "Зупинку заборонено";
  • 3.35 "Стоянку заборонено";
  • 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця";
  • 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця";
  • 3.38 "Зона обмеженої стоянки";
  • 3.44 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено";
  • 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".

Нагадаємо, що зона дії забороняючого знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть — до кінця населеного пункту.

#Поради #Автомобілісту