Що означає знак "кінець усіх заборон і обмежень": роз’яснення від поліції

Патрульна поліція Києва продовжує роз’яснювати ПДР. Цього разу поліцейські розповіли про дорожній знак 3.42 "кінець усіх заборон і обмежень".

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Знак визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:

3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції заборонено";

3.25 "Обгін заборонено";

3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено";

3.29 "Обмеження максимальної швидкості";

3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості";

3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено";

3.34 "Зупинку заборонено";

3.35 "Стоянку заборонено";

3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця";

3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця";

3.38 "Зона обмеженої стоянки";

3.44 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено";

3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".

Нагадаємо, що зона дії забороняючого знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть — до кінця населеного пункту.