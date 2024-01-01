У поліції пояснили значення знаку "розворот заборонено"

Патрульна поліція Києва роз’яснює значення забороняючих знаків зображених на фото. Один з них забороняє рух усіх механічних транспортних засобів, а інший – розворот.

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Дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" — забороняє рух усіх механічних транспортних засобів.

3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено"

Дія знаку поширюється на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВ, трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси.

Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Додатково з цим знаком може встановлюватися табличка 7.3.1 "Напрямок дії", яка зазначає напрямок дії знака.

Дорожній знак 3.24 "Розворот заборонено" — забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.

3.24 "Розворот заборонено"

Знак поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено цей знак. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.