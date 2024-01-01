В полиции объяснили значение знака "разворот запрещен"

Патрульная полиция Киева разъясняет значение запрещающих знаков изображенных на фото. Один из них запрещает движение всех механических транспортных средств, а другой – разворот.

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Дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" - запрещает движение всех механических транспортных средств.

3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено"

Действие знака распространяется на транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВ, тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы.

Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Дополнительно с этим знаком может устанавливаться табличка 7.3.1 "Направление действия", которая указывает направление действия знака.

Дорожный знак 3.24 "Разворот запрещен" - запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.

3.24 "Разворот запрещен"

Знак распространяется на перекресток проезжих частей и другие места, перед которыми установлен этот знак. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.