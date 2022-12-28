Наступил сезон заснеженных дорог. В зависимости от того, где вы живете, сейчас на дорогах в вашем районе может быть много снега и это провоцирует некоторых водителей на баловство.

Такие условия иногда могут быть слишком соблазнительными для водителей-энтузиастов. Так водитель минивэна Chrysler Pacifica выполнила прикольный J-разворот выезжая задним ходом из парковки.

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Ролик был снят в начале декабря из города Тейлор в Британской Колумбии, Канада. На самом деле здесь нечего еще сказать, кроме того, что техника поворота очень хорошая. Переднеприводное транспортное средство задним ходом может вращаться медленно или быстро, в зависимости от скорости автомобиля и мощности, подаваемой на ведущие колеса.

В этом случае минивэн двигается задним ходом со скоростью ходьбы. С некоторой сноровкой достаточно легкого открытия дроссельной заслонки и небольшого поворота руля, чтобы мягко покрутить переднюю часть. Внимательно наблюдайте за задними фонарями, и вы увидите момент, когда водитель переключается с заднего хода на передний, останавливая контролируемое вращение и плавно ускоряясь. Очевидно, она не раз делала это раньше.