Вчора вночі на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику авто.

Правопорушника виявили у пункті пропуску “Лужанка”. Водій 1975 року народження у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого чоловіка 1972 року народження, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України. Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації. А от дружині загрожує кримінальна відповідальність. За організацію незаконного переміщення осіб через кордон Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.