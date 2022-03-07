На границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который прятался от паспортного контроля под вещами в багажнике авто.

Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска “Лужанка”. Водитель 1975 года рождения таким образом пыталась вывезти за границу своего мужа 1972 года рождения, поскольку во время военного положения запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Теперь мужчину ждет админответственность за попытку незаконного пересечения границы Украины. Далее в военкомате будет приниматься решение о его мобилизации. А вот жене грозит уголовная ответственность. За организацию незаконного перемещения лиц через границу Уголовный кодекс предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы.