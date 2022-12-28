Настав сезон засніжених доріг. Залежно від того, де ви живете, зараз на дорогах у вашому районі може бути багато снігу. Деколи це провокує водіїв на пустощі.

Такі умови іноді можуть бути надто спокусливими для водіїв-ентузіастів. Так, водій мінівена Chrysler Pacifica виконала прикольний J-розворот, виїжджаючи заднім ходом з парковки.

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Ролик був знятий на початку грудня у містечку Тейлор у Британській Колумбії, Канада. Насправді тут нема чого ще сказати, окрім того, що техніка повороту дуже гарна. Передньопривідний транспортний засіб заднім ходом може обертатися повільно або швидко, залежно від швидкості автомобіля та потужності, що подається на ведучі колеса.

У цьому випадку мінівен рухається заднім ходом зі швидкістю ходьби. З деякою вправністю достатньо лише легкого відкриття дросельної заслінки та невеликого повороту керма, щоб м’яко покрутити передню частину. Уважно спостерігайте за задніми ліхтарями, і ви побачите момент, коли водій перемикається із заднього ходу на передній, зупиняючи контрольоване обертання та плавно прискорюючись. Очевидно, вона не раз робила це раніше.