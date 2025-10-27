Что означают отметки в водительском удостоверении

Каждое водительское удостоверение, которое выдают сервисные центры МВД, содержит специальные отметки. Они не просто заполняют таблицу на обороте документа, а несут важную информацию - от даты открытия категории до медицинских ограничений.

Что означают специальные графы

На обратной стороне удостоверения размещена таблица, где указаны ключевые данные о водителе:

Графа 9 "Категория" - перечень транспортных средств, которыми разрешено управлять (A, B, C1 и т.д.).

Графа 10. "Категория действительна с" - дата открытия каждой категории.

Графа 11 "Категория действительна до" - срок действия соответствующей категории.

Графа 12 "Ограничения" - поле, где указываются коды, устанавливающие особые условия управления.

Основные коды ограничений

78 - водитель имеет право управлять только транспортными средствами с автоматической коробкой передач.

64.70 - если удостоверение получено впервые на 2 года, водитель обязан придерживаться максимальной скорости 70 км/ч.

01 - водитель должен пользоваться средствами коррекции или защиты зрения, с уточнением:

01.01 - очки;

01.02 - контактные линзы;

01.05 - повязка на глаз;

01.06 - очки или контактные линзы.

Такие отметки могут быть внесены как в графу "Ограничения", так и в поле "Особые отметки" - в зависимости от формата удостоверения.

Дополнительная информация

В графе 14 указывается группа крови и согласие на донорство - только по желанию водителя и при наличии медицинской справки. Эта запись не является обязательной.

Зачем нужны эти отметки

Специальные отметки помогают быстро идентифицировать ограничения, касающиеся конкретного водителя. Это удобно для правоохранителей во время проверки документов.

Как обновить удостоверение

Если вы хотите помочь правоохранителям идентифицировать ваши ограничения и ваш документ не соответствует современному образцу, его можно обменять в любом сервисном центре МВД. Нужно иметь:

действующее водительское удостоверение;

паспорт или ID-карту с данными о месте жительства;

идентификационный код;

при желании - медицинскую справку (если хотите внести группу крови).

Во время "военного положения" медицинская справка не является обязательной для обмена удостоверения.