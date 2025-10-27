Що означають відмітки у посвідченні водія

Кожне посвідчення водія, яке видають сервісні центри МВС, містить спеціальні відмітки. Вони не просто заповнюють таблицю на звороті документа, а несуть важливу інформацію — від дати відкриття категорії до медичних обмежень.

Що означають спеціальні графи

На зворотному боці посвідчення розміщено таблицю, де зазначені ключові дані про водія:

Графа 9. «Категорія» — перелік транспортних засобів, якими дозволено керувати (A, B, C1 тощо).

Графа 10. «Категорія дійсна з» — дата відкриття кожної категорії.

Графа 11. «Категорія дійсна до» — термін чинності відповідної категорії.

Графа 12. «Обмеження» — поле, де зазначаються коди, що встановлюють особливі умови керування.

Основні коди обмежень

78 — водій має право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.

64.70 — якщо посвідчення отримане вперше на 2 роки, водій зобов’язаний дотримуватися максимальної швидкості 70 км/год.

01 — водій повинен користуватися засобами корекції або захисту зору, з уточненням:

01.01 — окуляри;

01.02 — контактні лінзи;

01.05 — пов’язка на око;

01.06 — окуляри або контактні лінзи.

Такі позначки можуть бути внесені як у графу «Обмеження», так і в поле «Особливі відмітки» — залежно від формату посвідчення.

Додаткова інформація

У графі 14 зазначається група крові та згода на донорство — лише за бажанням водія і за наявності медичної довідки. Цей запис не є обов’язковим.

Навіщо потрібні ці позначки

Спеціальні відмітки допомагають швидко ідентифікувати обмеження, що стосуються конкретного водія. Це зручно для правоохоронців під час перевірки документів.

Як оновити посвідчення

Якщо ви хочете допомогти правоохоронцям ідентифікувати ваші обмеження і ваш документ не відповідає сучасному зразку, його можна обміняти у будь-якому сервісному центрі МВС. Потрібно мати:

чинне посвідчення водія;

паспорт або ID-картку з даними про місце проживання;

ідентифікаційний код;

за бажання — медичну довідку (якщо хочете внести групу крові).

Під час «воєнного стану» медична довідка не є обов’язковою для обміну посвідчення.