Что означают жесты регулировщика для пешеходов

Жесты регулировщика для пешеходов
Посилання скопійовано!
Патрульная полиция Киева напомнила жесты регулировщика для пешеходов:
Читайте также: В полиции напомнили, что означают жесты регулировщика: видео
- Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- Правая рука вытянута вперед: пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- Рука поднята вверх: движение пешеходов запрещено во всех направлениях.