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Что означают жесты регулировщика для пешеходов

Даже водители, которые когда-то изучали жесты регулировщика в автошколе, не всегда их помнят. Что уж говорить о пешеходах, для которых знание ПДД не является обязательным.
Полиция напомнила жесты регулировщика для пешеходов - Auto24

Жесты регулировщика для пешеходов

Евгений Гудущан
logo23 декабря, 17:45
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Патрульная полиция Киева напомнила жесты регулировщика для пешеходов:

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  • Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • Правая рука вытянута вперед: пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • Рука поднята вверх: движение пешеходов запрещено во всех направлениях.
#Новости #Автособытие