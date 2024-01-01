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Що означають жести регулювальника для пішоходів

Навіть водії, які колись вивчали жести регулювальника в автошколі, не завжди їх пам’ятають. Що вже казати про пішоходів, для яких знання ПДР не є обов'язковим.
Поліція нагадала жести регулювальника для пішоходів - Auto24

Жести регулювальника для пішоходів

Євген Гудущан
logo23 грудня, 17:45
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Патрульна поліція Києва нагадала жести регулювальника для пішоходів:

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  • Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
  • Права рука витягнута вперед: пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • Рука піднята вгору: рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.
#Автоподія #Новини