Що означають жести регулювальника для пішоходів

Жести регулювальника для пішоходів
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Патрульна поліція Києва нагадала жести регулювальника для пішоходів:
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- Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- Права рука витягнута вперед: пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- Рука піднята вгору: рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.