Жесты регулировщика подробно изучают в автошколах, но на дорогах регулировщики встречаются не часто, поэтому многие из водителей со временем их забывают.
В патрульной полиции решили напомнить водителям значение жестов регулировщика и даже сняли обучающее видео.
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Рука регулировщика с жезлом поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях. Необходимо дождаться изменения движения регулировщика.
Правая рука вытянута вперед:
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины - движение для всех транспортных средств запрещено;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит к вам левой стороной:
- разрешено движение трамвая слева, другим транспортным средствам - во всех направлениях;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
- пешеходы имеют право переходить проезжую часть как за спиной, так и перед грудью регулировщика;
- водители транспортных средств могут двигаться из рукава в рукав, или делать правый поворот;
- трамваи также могут двигаться из рукава в рукав.
Помните, жесты регулировщика имеют приоритет над сигналами светофора, требованиями дорожных знаков и разметки. Их должны соблюдать все участники дорожного движения.