Жесты регулировщика подробно изучают в автошколах, но на дорогах регулировщики встречаются не часто, поэтому многие из водителей со временем их забывают.

В патрульной полиции решили напомнить водителям значение жестов регулировщика и даже сняли обучающее видео.

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Рука регулировщика с жезлом поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях. Необходимо дождаться изменения движения регулировщика.

Правая рука вытянута вперед:

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины - движение для всех транспортных средств запрещено;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит к вам левой стороной:

разрешено движение трамвая слева, другим транспортным средствам - во всех направлениях;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

пешеходы имеют право переходить проезжую часть как за спиной, так и перед грудью регулировщика;

водители транспортных средств могут двигаться из рукава в рукав, или делать правый поворот;

трамваи также могут двигаться из рукава в рукав.

Помните, жесты регулировщика имеют приоритет над сигналами светофора, требованиями дорожных знаков и разметки. Их должны соблюдать все участники дорожного движения.