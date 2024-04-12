Жесты регулировщика подробно изучают в автошколах, но на дорогах регулировщики встречаются не часто, поэтому многие из водителей со временем их забывают.

В патрульной полиции решили напомнить водителям значение жестов регулировщика и даже сняли обучающее видео.

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Рука регулировщика с жезлом поднята вверх:

  • движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях. Необходимо дождаться изменения движения регулировщика.

Правая рука вытянута вперед:

  • со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • с правой стороны и спины - движение для всех транспортных средств запрещено;
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит к вам левой стороной:

  • разрешено движение трамвая слева, другим транспортным средствам - во всех направлениях;
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
  • пешеходы имеют право переходить проезжую часть как за спиной, так и перед грудью регулировщика;
  • водители транспортных средств могут двигаться из рукава в рукав, или делать правый поворот;
  • трамваи также могут двигаться из рукава в рукав.

Помните, жесты регулировщика имеют приоритет над сигналами светофора, требованиями дорожных знаков и разметки. Их должны соблюдать все участники дорожного движения.