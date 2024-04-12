Жести регулювальника докладно вивчають в автошколах, але на дорогах регулювальники зустрічаються не часто. Тому багато хто з водіїв з часом забуває, що означають їхні жести.

У патрульній поліції вирішили нагадати водіям значення жестів регулювальника і навіть зняли навчальне відео.

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Рука регулювальника з жезлом піднята угору:

рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Необхідно дочекатись зміни руху регулювальника.

Права рука витягнута вперед:

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух для усіх транспортних засобів заборонено;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть до вас лівим боком:

дозволено рух трамвая ліворуч, іншим транспортним засобам — у всіх напрямках;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

Руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;

пішоходи мають право переходити проїзну частину як за спиною, так і перед грудьми регулювальника;

водії транспортних засобів можуть рухатися з рукава в рукав, або робити правий поворот;

трамваї також можуть рухатися з рукава в рукав.

Пам'ятайте, жести регулювальника мають пріоритет над сигналами світлофора, вимогами дорожніх знаків та розмітки. Їх мають дотримуватися усі учасники дорожнього руху.