В прошлом году чаще всего из грузовиков воровали не смартфоны, планшеты, телевизоры или одежду, а продукты питания, цены на которые в последние годы ползут вверх.

Как отмечают в своем отчете эксперты BSI Supply Chain Risk Insight Report 2023, еда стала самым распространенным товаром краж в глобальной цепи поставок. В прошлом году самый высокий процент относительно всех краж дали именно пищевые продукты – 22%.

Эта тенденция растет уже несколько лет подряд. В 2022 году глобальная доля краж продовольствия достигала 17%, в 2021 году этот показатель был еще меньше – 14%. Такое явление аналитики объясняют взлетом геополитической напряженности.

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Кражи пищевых продуктов при перевозке часто являются относительно легкими по сравнению с товарной номенклатурой высшей стоимости, поскольку эти товары, как правило, не транспортируются с устройствами отслеживания и технологиями защиты от краж. Среди самых заметных краж 2023 года указано потерю 52 тонн оливкового масла в Греции на сумму 370 000 евро.

Мясо во все времена считалось продуктом повышенного спроса, независимо от географии преступления. В Испании перед Рождеством в пик праздничных продаж воры угнали автомобиль Fiat Ducato производителя мясной продукции. Микроавтобус потом нашли, но вот 200 шинок из фургона, отправлявшихся в торговую сеть, злоумышленники украли.

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"Еда и напитки остаются основными товарами, которые похищают во время транспортировки по всей цепи поставок. Глобальная пандемия и дальнейшие геополитические и экономические вызовы научили нас, что ни одна организация не может заботиться об управлении цепью поставок самостоятельно: сотрудничество является абсолютным фундаментальным условием", – пояснил директор по логистическим решениям BSI Джим Ярбр.