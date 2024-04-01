Торік найчастіше з вантажівок крали не смартфони, планшети чи телевізори або одяг, а харчові продукти, ціни на які останніми роками повзуть вгору.

Як зазначають у своєму звіті експерти BSI Supply Chain Risk Insight Report 2023, їжа стала найпоширенішим товаром крадіжок в глобальному ланцюгу постачання. Торік найвищий відсоток відносно усіх крадіжок дали саме харчові продукти – 22%.

Ця тенденція росте вже кілька років підряд. У 2022 році глобальна доля крадіжок продовольства сягала 17%, у 2021 році цей показник був ще меншим – 14%. Таке явище аналітики пояснюють злетом геополітичної напруги.

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Крадіжки харчових продуктів під час перевезення часто є відносно легкими порівняно з товарною номенклатурою вищої вартості, оскільки ці товари, як правило, не транспортуються з пристроями відстеження й технологіями захисту від крадіжок. З-поміж найпомітніших крадіжок 2023 року зазначено втрату 52 тонн оливкової олії в Греції на суму 370 000 євро.

М'ясо споконвічно вважалося продуктом підвищеного попиту, незалежно від географії злочину. В Іспанії перед Різдвом у пік святкового продажу злодії викрали автомобіль Fiat Ducato виробника м’ясної продукції. Мікроавтобус потім знайшли, але ось 200 шинок з фургона, що відправлялися у торгову мережу, зловмисники поцупили.

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"Їжа та напої залишаються основними товарами, які викрадають під час транспортування по всьому ланцюгу постачання. Глобальна пандемія та подальші геополітичні й економічні виклики навчили нас, що жодна організація не може дбати про управління ланцюгом постачання самостійно: співпраця є абсолютною фундаментальною умовою", – пояснив директор із логістичних рішень BSI Джим Ярбр.