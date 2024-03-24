В країнах Європи крадіжки вантажів з фур для багатьох злочинних угрупувань стали вигідним бізнесом: мінімальні ризики дають кращий зиск відносно звичайних грабунків квартир, магазинів чи складів.

Злодійське ремесло на дорозі стає популярним

Німеччина все частіше фігурує у зведеннях про крадіжки з транспорту. Торік на її дорогах та стоянках без охорони кожні 20 хвилин злодії щось цупили. В інших країнах теж крали достатньо. Нині ситуація кращою не стала і березень це довів. Лише за 24 дні першого місяця весни зафіксовано 167 інцидентів: з вантажівок на некласифікованих стоянках вкрадено товарів на 2 433 068 євро. Ці дані та подальша статистика взяті з офіційних джерел – звітів й повідомлень Асоціації захисту транспортованих активів (Transported Asset Protection Association - TAPA).

У Німеччині особливо вразливими виявилися стоянки Querfurter Platte на автомагістралі A38. Хватають багато. Зникають безслідно. Поліція фіксує злочини, але вдіяти нічого не може, оскільки грабіжники невловимі.

Наприклад, у ніч з вівторка на середу 13 березня тут на одній з фур недорахувалися електроніки. Чотири піддони обладнання як корова язиком злизала. Вартість вкраденого сягнула 33 820 євро. Не знайшли.

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Чи то ці ж самі, чи то інші наступної ночі прийшли на зміну і підчистили фуру з вантажем касок для лісоповалу. Пошуки товару тривають.

Беруть все, що попаде під руку. Якщо в листопаді "під руку" потрапило 13 (!) піддонів із кубиками Lego на понад 4,5 тис. євро, то вже в грудні на цьому ж самому місці поцупили кілька інверторів для електричних систем сонячної енергетики вартістю приблизно 20,2 тис. євро.

Здебільшого нападу піддаються фури з тентовими напівпричепами. Поки водій відійде попити кави, пообідати чи прийняти душ в сервісній зоні стоянки, крадії хутенько розрізають брезент і перевантажують товар з кузова на свій транспорт. На все відведено лічені хвилини. Фото з відкритих джерел

Не тільки Німеччина страждає від крадіїв. Злодії вантажів з фур також розперезалися у Франції, Швеції. Про таке на березневій конференції у Європейському парламенті заявила директор IRU з адвокації в ЄС Ралука Маріан.

Не відстають й інші країни. Це вже стає загрозливим, оскільки крадіжки дорогоцінних товарів щороку призводять до мільйонних збитків для транспортних компаній. Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) почала дещо робити, але це не вихід зі становища, особливо з позицій календарних термінів.

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"Нещодавно ухвалений Регламент TEN-T встановив обов’язкові цілі для держав-членів щодо забезпечення розвитку безпечних і захищених паркувальних місць для вантажівок кожні 150 км, але кінцевий термін до 2040 року вже занадто пізній", – уточнила Ралука Маріан.

Тим часом некласифіковані стоянки в зоні перепочинку біля АСЗ та придорожніх кафетеріїв стали улюбленим місцем грабунку фур. Як свідчить аналіз Асоціації захисту активів перевізників (TAPA), статистика злодіянь останні три роки повзе вгору.

Ланцюг постачання у понад 90 країнах за останні три роки зростав постійно. В середньому кожні 24 години приносили перевізникам збитки на суму 827 000 євро. Умовний класифікатор вкраденого з транспорту вважається великим від 100 000 євро. В цьому розділі суми доходять до 1 036 494 євро.

"Ми дивимось на 2024 рік із певним занепокоєнням, оскільки 2023 рік закінчився без усунення більшості поточних загроз, збоїв і ускладнень, які впливають на бізнес загалом і на ланцюг постачання зокрема. Нинішня війна, постійне зростання чисельності та географічного розширення організованої злочинності, затори, інфляція цін і загальне збільшення збитків і пограбувань, навіть у захищених зонах, є складовими цих загроз", - розповідає спеціаліст із захисту даних (Data Protection Officer) Асоціації захисту транспортованих активів Даніель Гарсія Каельяс.

Крадуть навіть серед білого дня: злочинці відмовляються від традиційних злочинів, оскільки крадіжка вантажу дає дуже низький ризик і дуже високу винагороду. Фото: cnbc.com

Вже перший місяць нинішнього року підкинув "рекорди". Система розвідки TAPA EMEA (TIS) за 31 день січня зафіксувала 17 серйозних злочинів, пов’язаних із вантажем, середні збитки яких склали 1 658 000 євро. Протягом січня крадіжки з транспортних засобів досягли 35% від загальної кількості вкраденого.

Ці інциденти включають:

675 000 євро – крадіжка партії спортивних годинників із трейлера, припаркованого в Барселоні;

250 000 євро – крадіжка готівки працівником роздрібного підприємства в Каталонії, Італія;

237 500 євро – злочин, пов’язаний з викраденням транспортних засобів у Бредфорді;

200 000 євро – партія сонцезахисних окулярів, викрадена з вантажівки на некласифікованій стоянці в Німеччині.

Середньодобовий січневий показник втрат у перерахованих вище країнах сягнув 266 983 євро. Загалом у 36 країнах Європи, Близького Сходу та Африки протягом січня зафіксовано 428 крадіжок вантажів з середньодобовим показником втрат 955 972 євро.

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У злодіїв смаки дуже різні

Крадуть все підряд. Подекуди вкрадене взагалі викликає подив і навіть сміх. Про згадану вище поцуплену з вантажівки на німецькій стоянці без охорони партію стильних та дорогих сонцезахисних окулярів на 200 000 євро повторюватися не будемо.

А ось про відправлену на сервіс фуру з пивом у Таррагоні, Іспанія, варто згадати. Поки машина з напівпричепом стояла на обслуговуванні, з неї вилучили 1600 літрів свіжого напою. Повідомляється, що це сталося в січні.

Інфографіка: Авто24

В цьому ж місяці по дорозі до Кастельйоні, Іспанія, злодії зуміли впоратися з великоваговим вантажем, забравши з напівпричепа 5000 метрів мідного дроту.

Навіщо злодія потрібні були печі і де вони хотіли їх збувати – лишилося таємницею, але 36 печей вартістю 17 300 євро з вантажівки в О-де-Франс зникли в невідомому напрямку. Це сталося також у січні.

Місяцем раніше, у грудні 2023 року, поліція зі шведського міста Ваґгеріді збилася з ніг. Там в ніч на 11 грудня невідомі вилучили з фури алкоголю на 134 049 євро. Пошуки тривають.

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За тиждень до цього у Франції біля Валь-де-Марні якісь любителі музики поживилися аудіообладнанням, якого вкрали на 300 000 євро. Слідство нічого не дало.

Буває, що ловлять

У Нідерландах через кілька годин після крадіжки поліція знайшла вантажівку з великою кількістю вкрадених в Амстердамі телефонів і комп’ютерних планшетів. Це сталося 7 січня близько 20 години.

Спіймали чотирьох крадіїв, п’ятий втік з місця події. Піймали потім. Ховався злодій у канаві вздовж шосе A12, але його помітили з поліцейського гелікоптера.

Велика Британія не виняток: у грудні зі стоянки на СТО в Стреншамі, графство Вустершир з вантажівки поцупили сир, а на стоянці обабіч траси N3 між Йоганнесбургом і Дурбаном вкрали безалкогольних напоїв на 50 000 і 53 760 євро відповідно. Фото ілюстративне: tanktransport.com

Технологія пошуків не розкривається. Є припущення, що так швидко виявити злодіїв допомогли камери відеоспостереження. Вантажівку з причепом знайшли на складі у Вурдені, розташованому в центрі між Амстердамом, Роттердамом, Гаагою та Утрехтом.

Сума знайдених гаджетів шокувала навіть ветеранів поліцейської дільниці. Вантаж "заважив" на 19,3 мільйона євро.

На кожен злом є свій лом

І хоча протидіяти злодіям складно, рішення є. Звісно, біля кожної фури охоронця не поставити, але підстрахуватися можна. Найкращий варіант – заздалегідь забронювати місце на класифікованій стоянці (див. відео внизу) з охороною. Буде і відпочинок добрий, і вантаж не вкрадуть. Щоправда, таких місць по всій Європі не просто мало, а дуже мало.

Недарма профспілки водіїв ряду європейських країн поставили питання руба: кількість паркувальних місць, якість санітарних умов, безпека в зоні стоянки вантажного транспорту і відпочинку професійних водіїв мають створюватися негайно. Днями про це гучно заявили бельгійська профспілка та три транспортні федерації, об’єднані в Transport & Logistics Belgium. Вимога до влади одна – "вжити рішучих заходів для покращення прийому водіїв вантажівок на автостоянках уздовж автомагістралей".

Все зводиться до того, що далекобійники повинні мати необхідну інфраструктуру вздовж автошляхів, що забезпечує на стоянках водіям необхідний комфорт і безпеку, а транспорту і вантажам – збереження.