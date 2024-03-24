В странах Европы кражи грузов из фур для многих преступных группировок стали выгодным бизнесом: минимальные риски дают лучшую выгоду относительно обычных грабежей квартир, магазинов или складов.

Ворское ремесло на дороге становится популярным

Германия все чаще фигурирует в сводках о кражах из транспорта. В прошлом году на ее дорогах и стоянках без охраны каждые 20 минут воры что-то крали. В других странах тоже воровали предостаточно. Сейчас ситуация лучше не стала, и март это доказал. Только за 24 дня первого месяца весны зафиксировано 167 инцидентов: из грузовиков на неклассифицированных стоянках украдено товаров на 2 433 068 евро. Эти данные и дальнейшая статистика взяты из официальных источников – отчетов и сообщений Ассоциации защиты транспортируемых активов (Transported Asset Protection Association - TAPA).

В Германии особенно уязвимыми оказались стоянки Querfurter Platte на автомагистрали A38. Хватают много. Исчезают бесследно. Полиция фиксирует преступления, но поделать ничего не может, поскольку грабители неуловимы.

Например, в ночь со вторника на среду 13 марта здесь на одной из фур недосчитались электроники. Четыре поддона оборудования как корова языком слизала. Стоимость украденного достигла 33 820 евро. Не нашли.

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То ли эти же, то ли другие следующей ночью пришли на смену и подчистили фуру с грузом касок для лесоповала. Поиски товара продолжаются.

Берут все, что попадет под руку. Если в ноябре "под руку" попало 13 (!) поддонов с кубиками Lego на более 4,5 тыс. евро, то уже в декабре на этом же самом месте украли несколько инверторов для электрических систем солнечной энергетики стоимостью примерно 20,2 тыс. евро.

В основном нападению подвергаются фуры с тентовыми полуприцепами. Пока водитель отойдет попить кофе, пообедать или принять душ в сервисной зоне стоянки, воры быстренько разрезают брезент и перегружают товар из кузова на свой транспорт. На все отведено считанные минуты. Фото из открытых источников

Не только Германия страдает от воров. Воры грузов из фур также распоясались во Франции, Швеции. Об этом на мартовской конференции в Европейском парламенте заявила директор IRU по адвокации в ЕС Ралука Мариан.

Не отстают и другие страны. Это уже становится угрожающим, поскольку кражи драгоценных товаров ежегодно приводят к миллионным убыткам для транспортных компаний. Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) начала кое-что делать, но это не выход из положения, особенно с позиций календарных сроков.

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"Недавно принятый Регламент TEN-T установил обязательные цели для государств-членов по обеспечению развития безопасных и защищенных парковочных мест для грузовиков каждые 150 км, но конечный срок до 2040 года уже слишком поздний", – уточнила Ралука Мариан.

Тем временем неклассифицированные стоянки в зоне отдыха возле АСЗ и придорожных кафетериев стали излюбленным местом грабежа фур. Как свидетельствует анализ Ассоциации защиты активов перевозчиков (TAPA), статистика злодеяний последние три года ползет вверх.

Цепь поставок в более чем 90 странах за последние три года росла постоянно. Как и кражи. В среднем каждые 24 часа приносили перевозчикам убытки на сумму 827 000 евро. Условный классификатор украденного с транспорта считается большим от 100 000 евро. В этом разделе суммы доходят до 1 036 494 евро.

"Мы смотрим на 2024 год с определенным беспокойством, поскольку 2023 год закончился без устранения большинства текущих угроз, сбоев и осложнений, которые влияют на бизнес в целом и на цепь поставок в частности. Нынешняя война, постоянный рост численности и географического расширения организованной преступности, пробки, инфляция цен и общее увеличение убытков и ограблений, даже в защищенных зонах, являются составляющими этих угроз", — рассказывает специалист по защите данных (Data Protection Officer) Ассоциации защиты транспортируемых активов Даниэль Гарсия Каэльяс.

Воруют даже среди белого дня: преступники отказываются от традиционных преступлений, поскольку кража груза дает очень низкий риск и очень высокое вознаграждение. Фото: cnbc.com

Уже первый месяц нынешнего года подбросил "рекорды". Система разведки TAPA EMEA (TIS) за 31 день января зафиксировала 17 серьезных преступлений, связанных с грузом, средние убытки которых составили 1 658 000 евро. В течение января кражи из транспортных средств достигли 35% от общего количества украденного.

Эти инциденты включают:

675 000 евро – кража партии спортивных часов из трейлера, припаркованного в Барселоне;

250 000 евро – кража наличных денег работником розничного предприятия в Каталонии, Италия;

237 500 евро – преступление, связанное с угоном транспортных средств в Брэдфорде;

200 000 евро – партия солнцезащитных очков, похищена из грузовика на неклассифицированной стоянке в Германии.

Среднесуточный январский показатель потерь в вышеперечисленных странах достиг 266 983 евро. Всего в 36 странах Европы, Ближнего Востока и Африки в течение января зафиксировано 428 краж грузов со среднесуточным показателем потерь 955 972 евро.

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У воров вкусы очень разные

Воруют все подряд. Кое-где украденное вообще вызывает недоумение и даже смех. Об упомянутой выше украденной из грузовика на немецкой стоянке без охраны партии стильных и дорогих солнцезащитных очков на 200 000 евро повторяться не будем.

А вот об отправленной на сервис фуре с пивом в Таррагоне, Испания, стоит вспомнить. Пока машина с полуприцепом стояла на обслуживании, из нее изъяли 1600 литров свежего напитка. Сообщается, что это произошло в январе.

Инфографика: Авто24

В этом же месяце по дороге в Кастельйони, Испания, воры сумели справиться с тяжеловесным грузом, забрав с полуприцепа 5000 метров медной проволоки.

Зачем вора нужны были печи и где они хотели их сбывать – осталось тайной, но 36 печей стоимостью 17 300 евро из грузовика в О-де-Франс исчезли в неизвестном направлении. Это произошло также в январе.

Месяцем ранее, в декабре 2023 года, полиция из шведского города Ваггериди сбилась с ног. Там в ночь на 11 декабря неизвестные изъяли из фуры алкоголя на 134 049 евро. Поиски продолжаются.

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За неделю до этого во Франции возле Валь-де-Марни некие любители музыки поживились аудиооборудованием, которого украли на 300 000 евро. Следствие ничего не дало.

Бывает, что ловят

В Нидерландах через несколько часов после кражи полиция нашла грузовик с большим количеством украденных в Амстердаме телефонов и компьютерных планшетов. Это произошло 7 января около 20 часов.

Поймали четырех воров, пятый сбежал с места происшествия. Поймали потом. Прятался вор в канаве вдоль шоссе A12, но его заметили с полицейского вертолета.

Великобритания не исключение: в декабре со стоянки на СТО в Стреншами, графство Вустершир из грузовика украли сыр, а на стоянке вдоль трассы N3 между Йоханнесбургом и Дурбаном увели безалкогольных напитков на 50 000 и 53 760 евро соответственно. Фото иллюстративное: tanktransport.com

Технология поисков не раскрывается. Есть предположение, что так быстро обнаружить воров помогли камеры видеонаблюдения. Грузовик с прицепом нашли на складе в Вурдене, расположенном в центре между Амстердамом, Роттердамом, Гаагой и Утрехтом.

Сумма найденных гаджетов шокировала даже ветеранов полицейского участка. Груз "взвесил" на 19,3 миллиона евро.

На каждый взлом есть свой лом

И хотя противодействовать ворам сложно, решение есть. Конечно, возле каждой фуры охранника не поставить, но подстраховаться можно. Самый лучший вариант – заранее забронировать место на классифицированной стоянке (см. видео внизу) с охраной. Будет и отдых хороший, и груз не украдут. Правда, таких мест по всей Европе не просто мало, а очень мало.

Недаром профсоюзы водителей ряда европейских стран поставили вопрос ребром: количество парковочных мест, качество санитарных условий, безопасность в зоне стоянки грузового транспорта и отдыха профессиональных водителей должны создаваться немедленно. На днях об этом громко заявили бельгийский профсоюз и три транспортные федерации, объединенные в Transport & Logistics Belgium. Требование к власти одно – "принять решительные меры для улучшения приема водителей грузовиков на автостоянках вдоль автомагистралей".

Все требования сводятся к тому, что дальнобойщики должны иметь необходимую инфраструктуру вдоль автодорог, обеспечивающую на стоянках водителям необходимый комфорт и безопасность, а транспорту и грузам – сохранность.