Военные действия повлияли на отечественный шинный рынок и изменили его по многим параметрам.

Боевые действия в феврале не только затронули результаты зимнего сезона, но и заложили негативный тренд в летний шинный сезон. AUTO-Consulting вместе с ведущими операторами проанализировал актуальные тенденции украинского шинного рынка.

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Несмотря на неблагоприятные условия, зимний сезон 2021-2022 годов во многих шинных компаниях считают для себя удачным. Как сообщили в пресс-службе компании Continental, зимний сезон 2021-2022 годов для шин этой марки был очень удачным. В Украине компании удалось добиться рекордных результатов продаж (к началу войны, разумеется).

В пресс-службе компании "Росава" сообщили, что за 2021 год произошел рост отечественного шинного рынка на 9%. В то же время, продажи шин "Росава" в Украине несколько снизились. Вместо этого произошел значительный рост продаж на экспорт – на 70%. Доля экспорта в производстве компании в 2021 году составила 60%. Половина этой продукции была импортирована в Европу. В результате, из-за ограниченных производственных мощностей компания не имела возможности полностью удовлетворить спрос в своей продукции отечественной дилерской сети.

Можно ожидать, что зимние результаты помогут шинным компаниям продержаться и сохранить бизнес в Украине в тяжелых военных условиях. Ведь прогноз на летний сезон, к сожалению, не отличается оптимизмом.

Главные тренды

Пожалуй, многие заметили, что достаточно большое количество автомобилистов до сих пор продолжает ездить не просто на зимних, а даже – на шипованных шинах. Ограниченный бюджет не позволяет многим перейти на летнюю резину. Хотя бы – самую дешевую. Тем не менее, как сообщили в компании Continental, среди трендов здесь отмечают увеличение спроса на бюджетные модели.

Хотя и здесь не все так однозначно. Ведь из-за проблем с логистикой, импорт шин в Украину сейчас сильно ограничен. А в некоторых случаях – как, например, у компании Nokian Tyres, имеющей мощное предприятие в России, импорта из страны-агрессора нет совсем. Соответственно, шинные трейдеры торгуют теми моделями, которые были ввезены в Украину до войны. Этот состав ограничен, даже с учетом уменьшения спроса.

Конечно, некоторые, пользуясь ситуацией, поднимают цены. Тем более что выросла рыночная стоимость доллара и евро и значительно подорожала логистика. В результате, иногда модели малоизвестных китайских марок могут стоить на уровне, если не дороже, европейских и японских моделей шин среднего ценового сегмента.

В бюджетном сегменте ромиров 13-15 дюймов оптимизма немного. Ведь его потребители обычно первыми страдают от ухудшения экономической ситуации. В среднем и премиальном сегментах – от 16 и более дюймов, наблюдается дефицит недорогих моделей. Владельцы премиальных авто в условиях войны также пытаются немного сэкономить и уже не покупают самое лучшее и дорогое.

Еще один тренд, начавшийся в прошлом году и сильно распространившийся в 2022-м – выбор автомобилистами всесезонных шин. Ведь таким образом также можно сэкономить, приобретя вместо двух комплектов резины (летнего и зимнего) только один – всесезонный. Во всяком случае, это лучше, чем летом ездить на шипах.

Среди трендов этого года в пресс-службе компании Росава подтверждают рост продаж шин с всесезонным протектором. А также – увеличение спроса на шины размером в 17, 18, 19, 20, 21, 22 дюйма.

Чего ожидать?

По данным пресс-службы компании Continental, украинский шинный рынок очень сильно упал из-за военных действий. Как правило, в этот период уже появлялись признаки роста спроса. В этом году такого нет. Однако, по мнению пресс-службы, из-за того, что летний сезон этого года должен быть достаточно длительным, спрос на шины ожидают высокий. Даже невзирая на недостаток горючего.

В пресс-службе компании "Росава" сообщили, что проблемы, вызванные пандемией в военное время, не исчезли, а наоборот – получили дальнейшее развитие. Это сказалось на росте цен на сырье и логистические услуги, и отложенный спрос.

Что касается логистики во время войны, то в пресс-службе компании Continental сообщили, что географически логистика продукции компании не изменилась. По-прежнему все шины поступают в Украину со складов стран ЕС. Однако на ассортимент и цены могут повлиять несколько негативных факторов. Среди них – дефицит сырья, повышение стоимости горючего, ограничение производства на рынках некоторых стран, или его передислокация.

Плохо повлияют на объемы продаж летних шин еще несколько факторов. Как известно, многие автомобили были уничтожены во время военных действий. Еще часть автопарка, владельцы которого потенциально могли поменять зимние шины на летние, выехала из Украины за границу. И будут переобуваться уже там. А это были активные пользователи. То есть – количество автомобилей, владельцы которых теоретически должны стать клиентами шинных операторов – уменьшилось. И эту ситуацию, вряд ли исправит поток подержанных автомобилей, которые заезжают к нам по программе "нулевого растаможивания" – их не так уж много, а драконовские налоги государство вскоре может вернуть.