Воєнні дії вплинули на вітчизняний шинний ринок та змінили його за багатьма параметрами.

Бойові дії у лютому не лише зачепили результати зимового сезону, а й заклали негативний тренд у літній шинний сезон. AUTO-Consulting разом із провідними операторами проаналізував актуальні тенденції українського шинного ринку.

Читайте також: Велосипед замість машини: як обрати

Попри несприятливі умови, зимовий сезон 2021-2022 років для багатьох шинників виявився успішним. Як повідомили у пресслужбі компанії Continental, взимку 2021-2022 р компанії вдалося досягти рекордних результатів продажів в Україні (до початку війни, зрозуміло).

У пресслужбі компанії “Росава” повідомили, що за 2021 рік відбулося зростання вітчизняного шинного ринку на 9%. Водночас продажі шин “Росава” в Україні дещо зменшилися. Натомість відбулося значне зростання продажів на експорт – на 70%. Частка експорту у виробництві компанії у 2021 році становила 60%. Половина цієї продукції була імпортована до Європи. У результаті, через обмежені виробничі потужності, компанія не змогла повністю задовольнити попит у своїй продукції вітчизняної дилерської мережі.

Можна сподіватися, що зимові результати допоможуть шинним компаніям протриматися і зберегти бізнес в Україні у важких воєнних умовах. Адже, прогноз на літній сезон, на жаль, не відзначається оптимізмом.

Головні тренди

Мабуть, багато хто помітив, що досить велика кількість автомобілістів і досі продовжує їздити не просто на зимових, а навіть на шипованих шинах. Обмежений бюджет не дає багатьом змоги перейти на літню гуму. Хоча б найдешевшу. Тому не дивно, що серед цьогорічних трендів у компанії Continental відзначають збільшення попиту на бюджетні моделі.

Хоча й тут не все так однозначно. Адже через проблеми із логістикою, імпорт шин до України наразі сильно обмежений. А у деяких випадках, як, наприклад, у компанії Nokian Tyres, яка має потужне підприємство у Росії, імпорту з країни-агресора немає зовсім. Відповідно, шинні трейдери торгують тими моделями, які були завезені до України до війни. Цей склад обмежений, навіть з урахуванням зменшення попиту.

Звичайно, дехто, користуючись ситуацією, піднімає ціни. Тим більше, що зросла ринкова вартість долара та євро, та значно здорожчала логістика. У результаті, інколи моделі маловідомих китайських марок можуть коштувати на рівні, а то й дорожче європейських та японських моделей шин середнього цінового сегменту.

У бюджетному сегменті розмірів 13-15 дюймів оптимізму небагато. Адже його споживачі, зазвичай, першими потерпають від погіршення економічної ситуації. Натомість у середньому та преміальному сегментах (від 16 і більше дюймів), спостерігається дефіцит недорогих моделей. Власники преміальних авто в умовах війни також намагаються трохи зекономити та вже не купують найкраще та найдорожче.

Ще один тренд, який почався минулого року і сильно поширився у 2022-му - вибір автомобілістами всесезонних шин. Адже у такий спосіб також можна зекономити, придбавши замість двох комплектів гуми (літнього та зимового) лише один – всесезонний. В будь-якому випадку, це краще, ніж влітку їздити на шипах.

Серед трендів цього року у пресслужбі компанії “Росава” підтверджують зростання продажів шин із всесезонним протектором. А також збільшення попиту на шини розміром у 17, 18, 19, 20, 21, 22 дюйми.

Чого очікувати?

За даними компанії Continental, український шинний ринок дуже сильно впав через воєнні дії. Зазвичай, у цей період вже з'являлися ознаки зростання попиту. Цього року такого немає. Однак цьогорічний літній сезон має бути досить тривалим, тому попит на шини очікують високий. Навіть попри дефіцит пального.

У “Росаві” повідомили, що проблеми, викликані пандемією у воєнний час не зникли, а навпаки - отримали подальший розвиток. Це позначилося на зростанні цін на сировину та логістичні послуги, і відкладений попит.

Щодо логістики під час війни, то для Continental логістика продукції компанії не змінилася. Як і раніше, усі шини надходять до України зі складів країн ЄС. Проте, на асортимент та ціни можуть вплинути кілька негативних факторів. Серед них - дефіцит сировини, підвищення вартості пального, обмеження виробництва на ринках деяких країн, або його передислокація.

Погано вплинуть на обсяги продажів літніх шин ще кілька факторів. Як відомо, багато автомобілів було знищено під час воєнних дій. Ще частина автопарку, власники якого потенційно могли поміняти зимові шини на літні, виїхала з України за кордон. І будуть перевзуватися вже там. А це були активні користувачі. Тобто, кількість автомобілів, власники яких теоретично мали стати клієнтами шинних операторів, зменшилася. І цю ситуацію навряд чи виправить потік уживаних автомобілів, які заїздять до нас за програмою “нульового розмитнення” – їх не так вже й багато, а драконівські податки держава невдовзі може повернути.