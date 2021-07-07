Большую часть авторынка занимают подержанные авто привезенные из-за границы, при этом количество новых проданных машин продолжает увеличиваться.

Федерация автопрома Украины подготовила обзор ключевых тенденций регистраций легковых автомобилей за первое полугодие 2021 года на основе данных МВД.

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Доля подержанных автомобилей на рынке продолжает удерживаться на уровне 80%. За год было зарегистрировано 49,4 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок подержанных легковых автомобилей превысил этот показатель в 4 раза и составил 202,1 тыс. единиц.

При этом 38% зарегистрированных автомобилей в первом полугодии 2021 года – автомобили в возрасте от 10 лет.

57% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, работали на бензине, 30% украинцев отдали предпочтение дизельным автомобилям. Регистрации чистых электромобилей в прошлом году заняли 1% рынка.

Что касается лидеров на рынке подержанных автомобилей, первое место по количеству регистраций занял Volkswagen (17% рынка). Подержанных автомобилей бренда Volkswagen приобрели в 14,6 раз больше новых. Собственно, именно модели Volkswagen – VW Passat и VW Golf – возглавили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей среди украинцев в этом году.

Ford с долей рынка 9% занимает второе место. Количество регистраций почти в 17 раз превысило продажи новых автомобилей бренда. И на третьем месте оказалась Renault (доля рынка 9%); количество регистраций оказалось в 2,7 раза больше продажи новых автомобилей бренда.