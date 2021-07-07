Більшу частину авторинку займають вживані авто привезені з закордону, при цьому кількість нових проданих машин продовжує збільшуватись.

Федерація автопрому України підготувала огляд ключових тенденцій реєстрацій легкових автомобілів за перше півріччя 2021 року на основі даних МВС.

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Частка вживаних автомобілів на ринку продовжує утримуватися на рівні 80%. За рік було зареєстровано 49,4 тис. нових легкових автомобілів. Ринок вживаних легкових автомобілів перевищив цей показник у 4 рази та склав 202,1 тис. одиниць.

При цьому 38% зареєстрованих автомобілів у першому півріччі 2021 року – автомобілі віком від 10 років.

57% усіх легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, працювали на бензині, 30% українців віддали перевагу дизельним автівкам. Реєстрації чистих електромобілів минулого року зайняли 1% ринку.

Що стосується лідерів на ринку вживаних автомобілів, перше місце за кількістю реєстрацій зайняв Volkswagen (17% ринку). Вживаних автомобілів бренду Volkswagen придбали у 14,6 разів більше за нових. Власне, саме моделі Volkswagen – VW Passat та VW Golf – очолили рейтинг найбільш популярних вживаних автомобілів серед українців у цьому році.

Ford із часткою ринку 9% займає другу сходинку. Кількість реєстрацій майже у 17 разів перевищила продажі нових автомобілів бренду. І на третьому місці опинилася Renault (частка ринку 9%); кількість реєстрацій виявилася у 2,7 рази більше за продажі нових автомобілів бренду.