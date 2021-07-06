Схоже, Україна поступово оговтується від карантинних заходів та паніки яка була створена навколо коронавірусу. Принаймні, продажі нових автомобілів почали збільшуватись.

Загалом у червні 2021 року на первинному ринку українці купили 9 600 шт. легкових транспортних засобів. Із них 8 530 (88,9%) — перші реєстрації імпортних авто, 1 070 (11,2%) — перші реєстрації легковиків, виготовлених в Україні. Поро це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Динаміка ринку нових авто в Україні

У порівнянні з попереднім місяцем (травнем 2021 року) загальний обсяг первинного ринку зріс на 3%. У червні українці придбали на 869 легковиків більше, ніж минулого місяця. При цьому частка імпорту нових авто в структурі вторинного ринку залишилася майже незмінною. Нових легковиків з-за кордону — абсолютна більшість: 91,5% у червні у порівнянні із 92,4% у травні.

Частка первинного та вторинного авторинків України

Цікаво, що у порівнянні із травнем 2020 року, у загальній структурі автомобільного ринку України зросла частка продажів нових авто: із 7,6% до 8,5%.

Найпопулярніші моделі на первинному ринку

Найпопулярнішим новим легковим автомобілем в червні 2021 року виявилися Toyota RAV-4 (549 проданих авто) та KIA Sportage (532 штуки). Третє, четверте, п’яте та сьому місце в рейтингу зайняли авто бренду Dacia/Renault: Dokker (319 шт.), Duster (319 шт.), Sandero (310 шт.), а також Logan (217 шт.). Цікаво, що в топ-10 найпопулярніших нових авто відсутні німецькі бренди, а також транспортні засоби, виготовлені в Україні.

Найпопулярніші моделі, виготовлені в Україні

Найбільше в червні 2021 року було продано спеціалізованих транспортних засобів, що виготовлені українськими підприємствами на базі іноземних імпортованих машинокомплектів. Зокрема, 191 спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги «Автоспецпром» на базі Citroen Jumper/Peugeot Boxer, 65 спеціалізованих поліцейських автомобілів на базі Renault Duster (виробник ТОВ «Спец-Ком-Сервіс»), та ще 25 автомобілів спеціалізованої медичної допомоги на базі Renault Master (виготовлені підприємством "KrASZ").

Також в червні 2021 року в Україні продали 413 автомобілів марки Skoda (Kodiaq, Karoq і Fabia), що були виготовлені ПрАТ «Єврокар».

Автомобілі Lada Vesta (101 шт.), Kia Rio (80 шт.), Renault Arakana (53 шт.), ВАЗ 2190/Lada Granta (40 шт.) були складені на Запорізькому автомобільному заводі із машинокомплектів.