Похоже, Украина постепенно оправляется от карантинных мероприятий и паники, которая была создана вокруг коронавируса. По крайней мере, продажи новых автомобилей начали увеличиваться.

В целом в июне 2021 года на первичном рынке украинцы купили 9600 шт. легковых транспортных средств. Из них 8530 (88,9%) – первые регистрации импортных авто, 1070 (11,2%) – первые регистрации легковушек, изготовленных в Украине. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

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Динамика рынка новых авто в Украине

По сравнению с предыдущим месяцем (маем 2021 года) общий объем первичного рынка вырос на 3%. В июне украинцы приобрели на 869 легковушек больше, чем в прошлом месяце. При этом доля импорта новых авто в структуре вторичного рынка осталась почти неизменной. Новых легковушек из-за рубежа – абсолютное большинство: 91,5% в июне по сравнению с 92,4% в мае.

Доля первичного и вторичного авторынков Украины

Интересно, что по сравнению с маем 2020 года, в общей структуре автомобильного рынка Украины выросла доля продаж новых авто: с 7,6% до 8,5%.

Самые популярные модели на первичном рынке

Самыми популярными новыми легковыми автомобилями в июне 2021 оказались Toyota RAV-4 (549 проданных авто) и KIA Sportage (532 штуки). Третье, четвертое, пятое и шестое место в рейтинге заняли авто бренда Dacia/Renault: Dokker (319 шт.), Duster (319 шт.), Sandero (310 шт.), А также Logan (217 шт.). Интересно, что в топ-10 самых популярных новых авто отсутствуют немецкие бренды, а также транспортные средства, изготовленные в Украине.

Самые популярные модели, изготовленные в Украине

Больше всего в июне 2021 года было продано специализированных транспортных средств, изготовленных украинскими предприятиями на базе иностранных импортируемых машинокомплектов. В частности, 191 специализированный автомобиль скорой медицинской помощи "Автоспецпром" на базе Citroen Jumper/Peugeot Boxer, 65 специализированных полицейских автомобилей на базе Renault Duster (производитель ООО "Спец-Ком-Сервис"), и еще 25 автомобилей специализированной медицинской помощи на базе Renault Master (изготовленные предприятием "KrASZ").

Также в июне 2021 года в Украине продали 413 автомобилей марки Skoda (Kodiaq, Karoq и Fabia), изготовленных ЗАО "Еврокар".

Автомобили Lada Vesta (101 шт.), Kia Rio (80 шт.), Renault Arakana (53 шт.), ВАЗ 2190 / Lada Granta (40 шт.) были сложены на Запорожском автомобильном заводе с машинокомплектов.