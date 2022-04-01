Стоит ли украинцам ждать снижения цены на топливо в будущем.

После заявления Байдена о том, что США будут поставлять 1 млн баррелей нефти на европейский рынок ежедневно, задействуя свои резервы, мировые цены на бензин упали на 5,4%. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Читайте также: В апреле в Украине может возникнуть дефицит топлива

А вот какая ситуация в Украине, журналисты издания "Сегодня" решили узнать у президента ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонида Косянчука.

По словам эксперта, такое решение Байдена является позитивным сигналом для Украины, поскольку действительно снизит цены на европейском рынке нефти, где ее закупает и наша страна. А вот в том, что это кардинально повлияет на стоимость бензина для простых украинцев, по крайней мере в краткосрочной перспективе, Косянчук очень сомневается.

"На сегодня актуальным вопросом является не цена на нефтепродукты, а вообще их наличие. Несмотря на то, сколько нефтебаз у нас разбомбили, и эти трудности с логистикой, то цены – это уже второстепенный вопрос", – говорит Косянчук.

Вопрос снижения цены на заправках также зависит от совести владельцев сетей АЗС, говорит эксперт. Учитывая все эти факторы, украинцам не стоит ждать очень резкого обвала цен на топливо, поскольку есть большой риск с его дефицитом.

Что происходит на АЗС

Зато на заправках цены на бензин и дизтопливо действительно пошли немного вниз, а вот автогаз наоборот – дорожает.

Бензин А-95 премиум снизился в цене на 1,92 грн/л, его стоимость 35,20 грн/л, а А-95 подешевел на 32 копейки (33,70 грн/л).

Снизились цены и на А-92 на 7 копеек, составив 33,27 грн/л. Также подешевело дизельное топливо в среднем на 8 копеек, его цена составляет 36,98 грн.