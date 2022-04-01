Чи варто українцям чекати на зниження ціни на пальне у майбутньому.

Після заяви Байдена про те, що США постачатимуть 1 млн баррелей нафти на європейський ринок щоденно, задіюючи свої резерви, світові ціни на бензин впали на 5,4%. Про це пише агентство Bloomberg.

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А ось яка ситуація в Україні, журналісти видання "Сьогодні" вирішили дізнатися у експрезидента асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леоніда Косянчука.

За словами експерта, таке рішення Байдена є позитивним сигналом для України, оскільки дійсно знизить ціни на європейському ринку нафти, де її закуповує і наша країна. А ось у тому, що це кардинально вплине на вартість бензину для простих українців, принаймні в короткостроковій перспективі, Косянчук дуже сумнівається.

"На сьогодні актуальним питанням є не ціна на нафтопродукти, а взагалі їх наявність. Зважаючи на те, скільки нафтобаз у нас розбомбили, і ці труднощі з логістикою, то ціни – це вже другорядне питання", – каже Косянчук.

Питання зниження ціни на заправках також залежить від совісті власників мереж АЗС, каже експерт. Зважаючи на всі ці фактори, українцям не варто чекати на дуже різкий обвал цін на пальне, оскільки є великий ризик з його дефіцитом.

Що відбувається на АЗС

Натомість на заправках ціни на бензин та дизпальне дійсно пішли трохи вниз, а ось автогаз навпаки – дорожчає.

Бензин А-95 преміум знизився у ціні на 1,92 грн/л, його вартість 35,20 грн/л, а А-95 подешевшав на 32 копійки (33,70 грн/л).

Знизились ціни і на А-92 на 7 копійок, склавши 33,27 грн/л. Також подешевшало дизельне пальне в середньому на 8 коп, його ціна становить 36,98 грн.