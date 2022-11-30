Французские исследователи провели такой эксперимент с подержанным BMW.

Когда автопроизводители и независимые лаборатории проводят краш-тесты транспортных средств, обычно они двигаются гораздо медленнее, чем вы думаете. К примеру, IIHS проводит фронтальные краш-тесты на скорости 64 км/ч. Но что произойдет, если ДТП произойдет на большей скорости?

Французский YouTube-канал Vilebrequin (фр. коленчатый вал) решил это выяснить. Они провели эксперимент столкновения автомобиля со стеной на шоссе, значительно превышая скорость. Конечно, без людей внутри.

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На самом деле это оказалось достаточно тяжело сделать, особенно – подобрать полигон. Так что энтузиасты арендовали аэродром и собрали 72 бетонных блока, чтобы сформировать стену, вес которой составляет около 86 тонн.

В него решили загнать универсал BMW 5-Series. С машины (пробег которой оказался за 600 тысяч км) сняли переднее сиденье, установили систему вождения с дистанционным управлением, поставили камеру вокруг головы водителя и подключили к гарнитуре VR. После этого они наняли машину для преследования и пытались как можно быстрее врезать универсал 5-Series в стену.

Хотя ютуберы хотели достичь скорости 200 км/ч, но получилось только 150 км/ч. Тоже немало, и многие водители достигали такой скорости. Посмотрите на результаты (можно смотреть с 17:10 мин) и узнайте, какая опасность подстерегает с увеличением скорости.

Что произойдет с автомобилем при ДТП на скорости 150 км/ч: видео