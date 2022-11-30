Французькі дослідники провели такий експеримент зі вживаним BMW.

Коли автовиробники та незалежні лабораторії проводять краш-тести транспортних засобів, то зазвичай вони рухаються набагато повільніше, ніж ви думаєте. Наприклад, IIHS проводить фронтальні краш-тести на швидкості 64 км/год. Але що станеться, якщо ДТП відбудеться на більшій швидкості?

Французький YouTube-канал Vilebrequin (фр. колінчастий вал) вирішив це з’ясувати. Вони провели експеримент зіткнення автомобіля зі стіною на шосе, значно перевищуючи швидкість. Звичайно, без людей всередині.

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Насправді це виявилося досить важко зробити, особливо – підібрати полігон. Тож ентузіасти орендували аеродром і зібрали 72 бетонних блоки, щоб сформувати стіну, вага якої становить близько 86 тонн.

У нього вирішили загнати універсал BMW 5-Series. З машини (пробіг якої виявився за 600 тисяч км) зняли переднє сидіння, встановили систему водіння з дистанційним керуванням, поставили камеру навколо голови водія та підключили її до гарнітури VR. Після цього вони найняли машину для переслідування і намагалися якомога швидше врізати універсал 5-Series у стіну.

Хоча ютубери хотіли досягти швидкості 200 км/год, але вийшло “лише” 150 км/год. Теж немало, і багато з водіїв досягали такої швидкості. Подивіться на результати (можна дивитись з 17-10 хв) та дізнайтесь, яка небезпека чатує зі збільшенням швидкості.

Що станеться з автомобілем при ДТП на швидкості 150 км/год: відео