На YouTube-канале "Гараж-54" появилось интересное видео, где блогер показывает, что произойдет с автомобилем, если ее помыть в 40-градусный мороз.

Последние несколько недель выдались довольно холодными в Украине. Морозы, снегопад и гололед доставляют водителям множество сложностей и проблем. Большинство из опрошенных автомобилистов хорошо знают, что лучше не мыть машину в сильный мороз и дождаться более благоприятной погоды.

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Креативные и веселые видеоблогеры с известного в сети YouTube-канала "Гараж-54" решили показать автомобилистам, что будет, если помыть машину в сильный 40-градусный мороз. Интересный эксперимент привлек много внимания пользователей со всего мира. Опубликованное видео в сети показывает, что будет с американским внедорожником Hummer в заданных условиях.

Машину покрыли специальной моечной пеной, а потом неожиданно произошло самое интересное. Ролик вышел из сюрпризом и мгновенно попал в категорию "вирусных" видео. Это будет интересно и полезно посмотреть каждому автомобилисту.