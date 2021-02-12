На YouTube-каналі “Гараж-54” з’явилося цікаве відео, де блогер показує, що станеться з автівкою, якщо її помити в 40-градусний мороз.

Останні кілька тижнів видалися досить холодними в Україні. Морози, снігопад та ожеледь доставляють водіям безліч складнощів та проблем. Більшість з опитаних автомобілістів добре знають, що краще не мити машину в сильний мороз та дочекатися більш сприятливої погоди.

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Креативні та веселі відеоблогери з відомого в мережі YouTube-каналу “Гараж-54” вирішили показати автомобілістам, що буде якщо помити машину в сильний 40-градусний мороз. Цікавий експеримент привернув багато уваги користувачів зі всього світу. Опубліковане відео в мережі показує, що буде з американським позашляховиком Hummer в заданих умовах.

Машину покрили спеціальною мийною піною, а потім несподівано сталося найцікавіше. Ролик вийшов з сюрпризом та миттєво потрапив в категорію “вірусних” відео. Це буде цікаво та корисно подивитися кожному автомобілісту.