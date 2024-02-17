Слишком много масла так же плохо, как и слишком мало масла в двигателе. Пусть этот изуродованный Jaguar V6 будет предупреждением.

Всегда важно регулярно проверять и менять масло. В конце концов, это источник жизни вашего двигателя. Оно отвечает за смазку пар трения, которые работают вместе, чтобы создать всю эту мощность. Мало масла может быть катастрофой. Но много масла – это так же плохо.

Читайте также: Сколько может проехать автомобиль без масла в двигателе

Эрику с YouTube-канала I Do Cars удалось раздобыть 3,0-литровый двигатель V6 с наддувом из седана Jaguar XE 2017 года выпуска, который вышел из строя, поскольку был сильно переполнен маслом. По данным утилизационного центра, который продал двигатель, девять литров масла вышло из поддона, когда его слили. Максимальная емкость для этого двигателя составляет лишь 5,7 литров.

Разборка головок показывает признаки того, что что-то пошло не так. Этот двигатель использовался только 100 тысяч км, поэтому все выглядит относительно чисто. Но металлические чешуйки в масляном фильтре и шрамы на кулачковых шейках указывают на катастрофическое повреждение.

Конечно, как только головки отсоединятся, Эрик обнаруживает, что два передних поршня больше не закреплены должным образом на коленчатом валу. Он также обнаруживает, что раньше они касались головы - чего не должно происходить при нормальной работе. Снимая масляные поддоны, можно обнаружить тонну разорванного материала подшипников, включая несколько гигантских кусков.

Вынимая поршни, можно увидеть кучу обгоревшего металла в нижней части шатунов и кучу повреждений на стенках цилиндра. Когда двигатель переполнен маслом, коленчатый вал разбрызгивает избыток масла в картере, превращая его в пену. Когда эта пена всасывается в масляный насос, она аэрирует масло до точки, когда оно больше не может смазывать металл. Результатом является куча трения и тепла, которые быстро убивают двигатель. И именно это здесь произошло.