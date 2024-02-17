Занадто багато оливи - не краще, ніж замало оливи в двигуні. Нехай цей понівечений Jaguar V6 буде попередженням.

Завжди важливо регулярно перевіряти та міняти моторну оливу. Зрештою, це джерело життя вашого двигуна, яке відповідає за змащування складної комбінації металевих частин, які працюють разом, щоб створити всю цю потужність. Замало оливи може бути катастрофічним. Але забагато – це так само погано.

Читайте також: Скільки може проїхати автомобіль без масла у двигуні

Еріку з YouTube-каналу I Do Cars вдалося роздобути 3,0-літровий двигун V6 із наддувом із седана Jaguar XE 2017 року випуску, який вийшов з ладу, оскільки був сильно переповнений моторною оливою. За даними утилізаційного центру, який продав двигун, дев’ять літрів масла вийшло з піддона, коли його злили. Максимальна ємність для цього двигуна становить лише 5,7 літрів.

Розбирання головок показує ознаки того, що щось пішло не так. Цей двигун використовувався лише 100 тисяч км, тому все виглядає відносно чисто. Але металеві лусочки в масляному фільтрі та шрами на кулачкових шийках вказують на катастрофічне пошкодження.

Звичайно, як тільки головки від’єднаються, Ерік виявляє, що два передні поршні більше не закріплені належним чином на колінчастому валу. Він також виявляє, що раніше вони торкалися голови — чого не повинно відбуватися за нормальної роботи. Знімаючи масляні піддони, можна виявити тонну розірваного матеріалу підшипників, включаючи кілька гігантських шматків.

Виймаючи поршні, можна побачити купу обгорілого металу в нижній частині шатунів і купу пошкоджень на стінках циліндра. Коли двигун переповнений оливою, колінчастий вал розбризкує надлишок масла в картері, перетворюючи його на піну. Коли ця піна всмоктується в масляний насос, вона аерує масло до точки, коли воно більше не може змащувати метал. Результатом є купа тертя та тепла, які швидко вбивають двигун. І саме це тут сталося.