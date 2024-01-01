Что произойдет с рынком топлива после 18 мая: мнение эксперта

Без "обновленных данных" выпускать за границу никого не будут, хотя раньше через систему "Шлях" это было возможно. На самом деле некоторые компании таких водителей уже не отправляют за границу, потому что участились случаи оставления машин – водители не хотят возвращаться в Украину. У одного из перевозчиков в Польше стоят брошенными 25 рефрижераторов. Бензовозов там тоже хватает.

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Интересная картина вылезла и у нефтетрейдеров, где абсолютное большинство водителей-дальнобойщиков не забронированы. Ирония судьбы в том, что некоторые сети АЗС не смогли забронировать водителей, потому что платили зарплаты кэшем и не прошли в Минэкономики критерии "критичности".



Но главная проблема в самих водителях. Не все из них хотят "обновлять данные в ТЦК", а кто-то просто не хочет светиться никоим образом в государственных базах данных. Поэтому здесь вопрос: будут ли они вообще работать даже без выезда за границу, если их рано или поздно остановят на блок-посту? Не говоря уже о месяцах разгрузки/загрузки, которые тоже всем известны.

Угроза коллапса с горючим

"Что касается "коллапса с топливом", то ничего не будет", – считает эксперт топливного рынка Сергей Куюн. "Импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, легко перекрывается железной дорогой".

"Большая доля в сжиженном газе – треть от баланса рынка – но и это не является проблемой. Это в основном поставки из Польши. Напомню, мы без них жили последние почти полгода из-за блокировки и кто-то видел дефицит газа или его подорожание?", – ставит риторический вопрос эксперт.