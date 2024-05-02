Мининфраструктуры провело встречу с перевозчиками относительно правил бронирования работников компаний, которые занимаются перевозками.

Правовая защита работников транспортного сектора, которые обеспечивают внутренние и международные перевозки стратегически важных грузов, вышло на повестку дня своевременно. Это связано с тем, что участились случаи, когда фуры отечественных перевозчиков прямо при въезде в Украину из-за границы останавливают на полицейских постах и присутствующие там работники ТЦК снимают водителей с рейсов, оставляя транспорт с грузом на сотни тысяч евро прямо на обочине дороги без надлежащей охраны.

На встрече с участием более 500 представителей транспортных компаний заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач подробно остановился на вопросах бронирования работников транспортного сектора.

Читайте также Закон о мобилизации подписан: что ждать водителям

Речь шла не только о стабильности перевозки грузов на международных маршрутах, но и на внутренних рейсах, включая местные. Сейчас этот вопрос встал очень остро, поскольку сбоев в транспортировке даже хлеба или продуктов в пределах района не должно быть. Ведь это продовольственная безопасность тыла, не говоря уже о грузах для фронта или предприятий критической инфраструктуры.

По этим и другим вопросам заместитель главы Минобновления озвучил ряд ключевых тезисов. В частности отмечено, что процедура бронирования действует более года: профильное постановление КМ Украины принято еще в январе прошлого года. За это время в Министерство обратилось 18 компаний, занимающихся перевозками. 11 из них получили статус критически важных для экономики. Еще 4 устраняют недостатки в документах и также получат такой статус.

Читайте также Какие автомобили будут изымать в рамках мобилизации по новому закону

Сам механизм работает следующим образом: предприятие получает статус критически важного, затем предоставляет перечень военнообязанных Министерству. Далее Министерство направляет данные на Генштаб, который подает согласованные списки в Минэкономики. Министерство принимает решение о бронировании и информирует Министерство и Генштаб, который доводит это решение до сведения ТЦК. Предприятие выдает военнообязанному выписку из решения Минэкономики о бронировании.



Как видим, процедура сложная, длительная, но действенная: алгоритм при условии правильно оформленных документов, соответствия критериям и положительных решений всех вовлеченных сторон срабатывает на защиту таких компаний и ее работников.

Читайте также Мобилизация украинских водителей может привести к банкротству польских перевозчиков: тенденция

Чтобы получить статус критически важного предприятия нужно соответствовать как минимум трем критериям из семи. Каждая из этих позиций автономна к другой. Для получения статуса критически важной компании транспортный оператор должен иметь:

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы на предприятии должен быть не меньше средней в регионе в соответствии с данными Госстата;

лицензию и разрешительные документы на перевозку, для грузовых – выполнять перевозки для ВСУ или доставлять гуманитарные грузы (этому тоже должно быть подтверждение).

Как уточнил Сергей Деркач, бронированию подлежат только 50% сотрудников от количества военнообязанных. Это могут быть как водители, так и другие специалисты предприятия. При этом следует учесть, что дефицитные военно-учетные специальности работников не могут быть забронированы.

Читайте также Закон о мобилизации принят: за неявку в ТЦК будут лишать права управления

Встал вопрос о получении статуса критически важных предприятий ФЛП (ФОП). Действующее законодательство дает эту возможность "предприятиям, учреждениям, организациям". ФЛП – это субъекты хозяйствования, но четкой определенности по ним нет. По этому поводу уже направлен соответствующий запрос для получения разъяснений в Министерство экономики. Пока ни один ФЛП в Мининфраструктуры документы не подавал.

В любом случае бронирование работников имеет календарные сроки – полгода. После этого списки лиц подаются повторно. Срок статуса критического предприятия – один год, после снова подается аналогичный пакет документов.