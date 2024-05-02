Мінінфраструктури провело зустріч з перевізниками щодо правил бронювання працівників компаній, які займаються перевезеннями.

Правовий захист працівників транспортного сектору, котрі забезпечують внутрішні та міжнародні перевезення стратегічно важливих вантажів, вийшло на порядок денний своєчасно. Це пов’язано з тим, що почастішали випадки, коли фури вітчизняних перевізників прямо при в’їзді в Україну з-за кордону зупиняють на поліційних постах і присутні там працівники ТЦК знімають водіїв з рейсів, залишаючи транспорт з вантажем на сотні тисяч євро прямо на узбіччі дороги без належної охорони.

На зустрічі за участю понад 500 представників транспортних компаній заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач детально зупинився на питаннях бронювання працівників транспортного сектору.

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Мова йшла не лише про стабільність перевезення вантажів на міжнародних маршрутах, але й на внутрішніх рейсах, включаючи місцеві. Нині це питання постало дуже гостро, оскільки збоїв у транспортуванні навіть хліба чи продуктів в межах району не повинно бути. Адже це продовольча безпека тилу, не кажучи вже про вантажі для фронту чи підприємств критичної інфраструктури.

З цих та інших питань заступник очільника Мінвідновлення озвучив ряд ключових тез. Зокрема наголошено, що процедура бронювання діє понад рік: профільна постанова КМ України ухвалена ще в січні минулого року. За цей час до Міністерства звернулось 18 компаній, що займаються перевезеннями. 11 з них отримали статус критично важливих для економіки. Ще 4 усувають недоліки в документах і також отримають такий статус.

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Сам механізм працює наступним чином: підприємство отримує статус критично важливого, потім надає перелік військовозобов’язаних Міністерству. Далі Міністерство направляє дані на Генштаб, який подає погоджені списки до Мінекономіки. Міністерство ухвалює рішення про бронювання та інформує Міністерство та Генштаб, який доводить це рішення до відома ТЦК. Підприємство видає військовозобов’язаному витяг з рішення Мінекономіки про бронювання.



Яке бачимо, процедура складна, довготривала, але дієва: алгоритм за умови правильно оформлених документів, відповідності критеріям та позитивних рішень всіх залучених сторін спрацьовує на захист таких компаній та її працівників.

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Щоб отримати статус критично важливого підприємства потрібно відповідати щонайменше трьом критеріям із семи. Кожна з цих позицій автономна до іншої. Для отримання статусу критично важливої компанії транспортний оператор повинен мати:

відсутність заборгованості щодо сплати ЄСВ;

розмір середньої заробітної плати на підприємстві має бути не менше середньої в регіоні відповідно до даних Держстату;

ліцензію та дозвільні документи на перевезення, для вантажних – виконувати перевезення для ЗСУ чи доставляти гуманітарні вантажі (цьому теж має бути підтвердження).

Як уточнив Сергій Деркач, бронювання підлягають лише 50% співробітників від кількості військовозобов’язаних. Це можуть бути як водії, так і інші спеціалісти підприємства. При цьому слід врахувати, що дефіцитні військово-облікові спеціальності працівників не можуть бути заброньовані.

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Постало питання щодо отримання статусу критично важливих підприємств ФОПами. Чинне законодавство дає цю можливість "підприємствам, установам, організаціям". ФОПи — це субʼєкти господарювання, але чіткої визначеності щодо них немає. З цього приводу вже направлено відповідний запит для отримання роз’яснень до Міністерства економіки. Наразі жоден ФОП до Мінінфраструктури документи не подавав.

У будь-якому разі бронювання працівників має календарні терміни – пів року. Після цього списки осіб подаються повторно. Термін статусу критичного підприємства – один рік, після знову подається аналогічний пакет документів.