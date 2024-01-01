Що станеться з ринком пального після 18 травня: думка експерта

Без «оновлених даних» випускати за кордон нікого не будуть, хоча раніше через систему «Шлях» це було можливо. Насправді деякі компанії таких водіїв вже не відправляють за кордон, бо почастішали випадки залишення машин – водії не хочуть повертатись в Україну. У одного з перевізників у Польщі стоять полишеними 25 рефрижераторів. Бензовозів там теж вистачає.

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Цікава картина вилізла й у нафтотрейдерів, де абсолютна більшість водіїв-дальнобійників не заброньовані. Іронія долі в тому, що деякі мережі АЗС не змогли забронювати водіїв, бо платили зарплати кешем й не пройшли у Мінекономіки критерії «критичності».



Але головна проблема у самих водіях. Не всі з них бажають «оновлювати дані в ТЦК», а хтось просто не хоче світитись ні у який спосіб у державних базах даних. Тому тут питання: чи будуть вони взагалі працювати навіть без виїзду за кордон, якщо їх рано чи пізно зупинять на блок-пості? Не кажучи вже про місяця розвантаження/завантаження, які теж усім відомі.

Загроза колапсу з пальним

«Що стосується «колапсу з пальним», то нічого не буде», – вважає експерт паливного ринку Сергій Куюн. «Імпорт бензину та дизпального автотранспортом складає до 15%, легко перекривається залізницею».

«Більша частка у скрапленому газі – третина від балансу ринку – але й це не є проблемою. Це здебільшого поставки з Польщі. Нагадаю, ми без них жили останні майже пів року через блокування й хтось бачив дефіцит газу або його здорожчання?», – ставить риторичне питання експерт.