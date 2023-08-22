Владелец проливает свет на мелкие недостатки, отличную практичность и низкие эксплуатационные расходы.

Ford начал производство F-150 Lightning в Rouge Electric Vehicle Center в апреле 2022 года, а поставки начались в мае. Чуть более чем через год появились краткосрочные обзоры владельцев, проливающих свет на несколько важных аспектов первого электрического грузовика Ford.

Читайте также: Ford предлагает управлять автомобилем стоя

Митчелл Уоттс, вице-президент дилерского центра Town & Country Ford в Алабаме, похоже, был одним из первых клиентов Ford F-150 Lightning и поделился своим мнением о своем личном грузовике в видео YouTube после того, как проехал 43 тысячи километров.

Ford предлагает электрогрузовик в четырех вариантах: Pro, XLT, Lariat и Platinum. Доступны две батареи: стандартная батарея на 98 киловатт-часов (пригодна для использования) и расширенная батарея емкостью 131 кВт-ч (пригодна для использования). В зависимости от варианта запаса хода, оцененного EPA, варьируется в пределах 386-510 км.

У F-150 Lightning не было никаких проблем с надежностью в течение первого года, за исключением небольшой проблемы, возникающей с передней или задней втулкой колеса, которая выдавала щелчок во время ускорения или торможения, как видно из видео. Но это было скорейшее решение, сказал Уоттс.

Далее при съемке видео он заметил конденсат на панели заднего света. Некоторые модели 2022 и 2023 модельного года сталкиваются с этой проблемой, согласно сообщению об отзыве Ford, в котором указано, что микроскопические трещины на внешней линзе задней фары (возможно, увеличиваются из-за закрывания двери багажника) могут вызвать конденсацию, потенциально приводящую к перебоям в светлые или «увеличивает риск травм или аварии».

С точки зрения эффективности, F-150 Lightning в среднем давал две мили на киловатт-час, несмотря на то, что Ваттс регулярно ездил на нем со скоростью 130 км/ч. Исходя из цифр EPA и полезной емкости аккумулятора, эффективность будет составлять 3,8 км/кВт-ч.

Он также подчеркнул практичность, эргономику и большие места для хранения. В контейнер объемом 400 литров можно поместить рюкзаки и камерное оборудование – последнее можно даже подключить к розеткам на 120 В для подзарядки, сказал он.

Кроме того, он объяснил, как рычаг коробки втягивается, открывая пространство для центральной консоли, чтобы сложить ее в мини-столик – удобную функцию для приема пищи в дороге. При этом он потратил всего 248 долларов на скорую зарядку за год и около 950 долларов на зарядку дома, в результате чего его общая годовая стоимость зарядки составила примерно 1200 долларов.

Согласно его оценкам, F-150 с двигателем V8 за тот же период потратил бы бензин на 3000 долларов. Согласно EPA, средние годовые расходы на бензин для F-150 колеблются от 2150 долларов США для 3,5-литровой шестицилиндровой гибридной версии до 3600 долларов США для Raptor.