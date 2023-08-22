Власник проливає світло на дрібні недоліки, чудову практичність та низькі експлуатаційні витрати.

Ford розпочав виробництво F-150 Lightning у своєму Rouge Electric Vehicle Center у квітні 2022 року, а поставки розпочалися у травні. Трохи більше ніж через рік з’явилися короткострокові огляди власників, які проливають світло на кілька важливих аспектів першої електричної вантажівки Ford.

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Мітчелл Уоттс, віце-президент дилерського центру Town & Country Ford в Алабамі, схоже, був одним із перших клієнтів Ford F-150 Lightning і поділився своїми думками про свою особисту вантажівку у відео YouTube після того, як проїхав 43 тисячі кілометрів.

Ford пропонує електровантажівку в чотирьох варіантах: Pro, XLT, Lariat і Platinum. Доступні дві батареї: стандартна батарея на 98 кіловат-годин (придатна для використання) і розширена батарея ємністю 131 кВт-год (придатна для використання). Залежно від варіанту запас ходу, оцінений EPA, варіюється в межах 386-510 км.

У F-150 Lightning не було жодних проблем з надійністю протягом першого року, за винятком невеликої проблеми, що виникала з передньою чи задньою втулкою колеса, яка видавала клацання під час прискорення чи гальмування, як видно з відео. Але це було швидке рішення, сказав Воттс.

Далі під час зйомки відео він помітив конденсат на панелі заднього світла. Деякі моделі 2022 і 2023 модельного року стикаються з цією проблемою, згідно з повідомленням про відкликання Ford, у якому зазначено, що мікроскопічні тріщини на зовнішній лінзі задньої фари (можливо, збільшуються через зачинення дверей багажника) можуть спричинити конденсацію, потенційно що призводить до перебоїв у світлі або «збільшує ризик травм або аварії».

З точки зору ефективності, F-150 Lightning в середньому давав дві милі на кіловат-годину, незважаючи на те, що Ваттс регулярно їздив на ньому зі швидкістю 130 км на годину. Виходячи з цифр EPA та корисної ємності акумулятора, ефективність становитиме 3,8 км/кВт-год.

Він також підкреслив практичність, ергономічність і великі місця для зберігання. У контейнер об’ємом 400 літрів можна помістити рюкзаки та камерне обладнання – останнє навіть можна підключити до розеток на 120 В для підзарядки, сказав він.

Крім того, він пояснив, як важіль коробки передач втягується, відкриваючи простір для центральної консолі, щоб скласти її в міні-столик – зручну функцію для прийому їжі в дорозі. При цьому він витратив лише 248 доларів на швидку зарядку за рік і близько 950 доларів на зарядку вдома, в результаті чого його загальна річна вартість зарядки склала приблизно 1200 доларів.

Згідно з його оцінками, F-150 з двигуном V8 за той самий період витратив би бензину на 3000 доларів. Згідно з EPA, середні річні витрати на бензин для F-150 коливаються від 2150 доларів США для 3,5-літрової шестициліндрової гібридної версії до 3600 доларів США для Raptor.