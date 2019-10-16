Этот эксперимент позволит задуматься, стоит ли перевозить ребенка без автомобильного сидения.

Многие родители возят своих детей на руках или сажают на сиденье в автомобиле без специального детского кресла. Они считают, что на городских скоростях так ребенку будет безопаснее.

Румынская полиция выложила видео, на котором специальный тренажер демонстрирует столкновения в автомобиле на скорости 10-15 км/час. На сиденье посадили куклу-манекен ребенка и показали, что случается с ней при легком ДТП. Даже при такой скорости кукла, не привязанная, вылетает в переднее сиденье. Так же она не удерживается на руках у мамы. Если ребенок привязан взрослым ремнем, он удерживается, однако может получить травмы. И только с детским автокреслом малышам ничего не угрожает.

Напомним, какие детские автокресла были когда-то.